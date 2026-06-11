鄭麗文訪美爭議延燒 梁文傑：中共勢力滲入美國僑界

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）國民黨主席鄭麗文訪美出席僑宴，傳出與中共統戰官員合照，引發爭議。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天說，中共勢力已滲入美國僑界，會將此列為重要警示現象。

鄭麗文訪美期間出席僑宴，有中共統戰官員出席，引發外界關注。另外，還傳出她在紐約智庫「亞洲協會」座談時，有海外中國人質疑鄭麗文「擁抱共產黨」，該名中國人被趕出會場後，場外疑似出現中國黑幫成員威脅。

梁文傑今天在例行記者會上表示，「我必須承認，這個的確是蠻令人憂心的現象」。從中國和平統一促進會幹部，到「大陸人在美國的黑幫」，頻繁出現在這些場合，包括鄭麗文的晚會、其他參訪行程、座談會等，都可以看出相關問題。

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梁文傑表示，「你可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我們在美國的僑界」。傳統上，台灣僑界雖然有所謂老僑、新僑，但基本上大家都支持中華民國。不過，從這次種種跡象看起來，可能中共勢力已經滲入僑界，而且影響力還不小。

梁文傑強調，「這個背後介入的影子，其實大家都可以看得到」，針對這樣的現象，陸委會會把它列為「重要警示現象」。（編輯：楊昇儒）1150611