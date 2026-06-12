鄭麗文訪美碰壁怪民進黨阻撓 綠黨團：胡言亂語！我們能主導川普？

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文大嗆民進黨阻撓，對此，蔡其昌受訪時直呼胡言亂語，民進黨能主導川普政策嗎（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文訪美，出發前許願想要見美國總統川普，結果到了美國行程碰壁，傳出10日原本要到白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，結果臨時被取消行程。但，鄭麗文大嗆民進黨阻撓、圍堵；國民黨也稱故意詆毀，暴露出民進黨的恐慌和心虛。對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今（12）日直呼，不用花那麼多時間去聽這些胡言亂語，「民進黨政府可以主導川普總統的政策走向嗎？可以主導川普總統的官員要見誰嗎？」這是常識。

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傳出訪美行程碰壁，鄭麗文出席僑宴時大嗆阻撓，民進黨全面圍堵、中傷、破壞，新聞還說她激怒美國政府，她想說為什麼，覺得自己激怒的是民進黨政府吧。她稱，民進黨不斷造謠破壞，「他們真的怕了，他們真的恐慌了，他們真的緊張了！」她說，「我有這麼可怕嗎？民進黨在怕什麼？」她也稱，自己此行見了國會議員、重量級教授，到哥大演講還大爆滿，「民進黨又破防了」，到紐約的智庫也是大爆滿。

對此，蔡其昌今天受訪時表示，全世界所有的政治人物訪美，美方的態度是什麼樣子，其實是美國立場。他直呼，「民進黨政府可以主導川普總統的政策走向嗎？可以主導川普總統的官員要見誰嗎？我想這個是常識問題啦」。

蔡其昌表示，要讓美方信任，必須在動作上、言論上、行為上，要有所表達嘛。他直言，中華民國台灣政府跟美國政府商討出來1.25兆，但國民黨，這不是打臉美國政府？不但打臉中華民國政府，也打臉美國政府，讓台灣的安全在整個民主陣營的整體防衛跟佈局上出現一些漏洞。

蔡其昌，「那你反對人家，然後要叫人家去好好的接待你，我想這個難度應該很高啦」，要去人家家裡拜訪，先把主人罵一頓，然後反對主人講的，然後去到主人家裡，還要要求主人要怎麼樣招待，這就是「一般的common sense 而已嘛」，這個其實不用花那麼多時間去聽這些胡言亂語啦。

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