鄭麗文訪美稱「九二共識、同屬一中」下有空間 沈有忠：誤導國際視聽

陸委會副主委沈有忠。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨主席鄭麗文近日訪美，聲稱中國國家主席習近平曾強調，在「兩岸同屬一中、九二共識」前提下，可以有很大的空間。對此，陸委會副主委沈有忠今(11)日受訪表示，鄭麗文在美國傳遞這樣的訊息是在誤導國際視聽，甚至有幫中共講話的疑慮；他指出，自2019年之後，九二共識裡面已經完全沒有中華民國生存的空間，也不被台灣主流民意所接受。

沈有忠今天下午出席東海大學陸研中心主辦的「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」研討會，會後接受媒體訪問。他說，鄭麗文在美國的談話，一方面是在配合習近平或中共的說法，二方面則是如她之前所言，要利用之前的鄭習會來驗證她的政治聲量。他呼籲，現階段台灣不分政黨、不分階級老百姓的共識，就是共同來捍衛中華民國的主權，並且維護自由民主的生活方式。

廣告 廣告

另針對本報稍早獨家報導，鄭麗文與美國國安會官員臨時取消見面，是否因其態度無法反映台灣民意所致？沈有忠回應，美方有其考量，陸委會不方便做評論。他說明，在鄭麗文出發前，陸委會就期盼她行程順利，並希望可以傳達主流民意；這次訪問過程中行程有任何改變，可能是來自國民黨自己內部的考量，也有可能是來自於美方的考量。

此外，對於鄭麗文在美國座談時遭中國青年抗議獨裁的事件，沈有忠表示陸委會有觀察到這個現象。這顯示中方不管是黑幫或是有異議的人士，對她的訪問都高度關注。

沈有忠直言，鄭麗文這次的行程，某種程度確實代表了國民黨整體的形象，以及在兩岸議題上的一個定位。如果發表了過多爭議性的言論，可能引發的不只是中共、美國的關注，也會對國民黨內部帶來疑慮。他強調，國民黨如果希望真的能夠面對並表達台灣主流民意，內部應該趕快去凝聚一個屬於國民黨在兩岸議題上的共識。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》美國安會取消會晤鄭麗文

鄭麗文講座傳「中國黑幫」駐守 逼近嗆聲：我老大「郭良琪」

自由爆新聞》國民黨狂翻車踢鐵板！街訪被問「這事」直球嗆爆：笑話

遭美質疑急洗白？ 鄭麗文稱重視軍購 林俊憲酸：見鬼說共產話

