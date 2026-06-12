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國民黨主席鄭麗文訪美。（取自鄭麗文臉書）





鄭麗文從去（2025）年 10 月接任國民黨主席至今，進入第八個月，始終給外界「得意忘形」的「戲感」。嚴肅的訪美之行，被她搞得像一場高張力的政治帶貨直播，結果卻換來美國政策圈的「差評」。

鄭麗文身為「名嘴型政客」，最在乎的是「抓眼球」，她要的是當下的「轉化率」、「流量」和「深藍 / 北京的抖內（打賞）」。

帶貨一：寄生川習會的蹭流量包裝

頂級的帶貨主播，一定要學會把自己的產品寄生在「國際大牌」上。

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鄭麗文在舊金山和紐約演講時，把她 4 月的「鄭習會」包裝成 5 月北京「川習會」的延伸商品。

她的敘事核心可以這樣解讀：從川普到北京與習近平會談可以看出，美中雙方都在透過對話降低風險，大家都要和平，進而兜售國民黨反台獨、捍衛一中憲法的路線，宣稱這套與北京和解的秩序，才能為台灣爭取生存空間，拿到區域的和平紅利。

這就是最典型的「蹭流量」，她把自己削弱國防的投降主義，包裝成跟川普同款的「世紀和平大禮包」，她在美國不是做外交，是在兜售一套名為「台海和平」的假冒偽劣商品。

帶貨二：濾鏡大內宣假裝「破格接待」

直播主為了賣高價品，最愛在豪車、豪宅前面開濾鏡拍照。

鄭麗文這趟最經典的「濾鏡翻車」，就是那張在波士頓「甘迺迪總統圖書館」與美國總統徽章的合影。

藍營粉專第一時間當作「外交突破、美方破格接待」來瘋傳，結果被秒打臉：那只是每張門票十幾塊美金、任何人都可以進去參觀拍照的「常設展背景」。

這就是帶貨直播的遮羞布，白宮國安會（NSC）取消與鄭麗文的會面，她回台灣沒辦法交代，只好在風景區買門票「擺拍」充當大內宣業績。這種靠濾鏡堆疊出來的政治身價，一戳就破。

帶貨三：4700億豆腐渣工程被當面撕開

一個不合格的直播主，最怕被買家當場要求「現場拆箱檢驗品質」。

鄭麗文在美東高談「不做麻煩製造者」，結果在《金融時報》（FT）專訪裡直接被「開箱檢驗」。國民黨在立法院把軍購砍掉 4700 億（AI指管、無人機），這難道不是防衛決心的倒退？面對這一項質疑，鄭麗文只能反批民進黨預算「離譜（outrageous）」。

妳在台灣把保護國家的 AI 智慧防禦系統砍掉，來美國卻想推銷「國民黨是可靠夥伴」？這就像是一個無良商家，把家裡保全系統的插頭拔掉，卻跑到警察局說自己最安全。

鄭麗文訪美行，像一場高張力的政治帶貨直播，結果，美國政策圈直接給她刷了一整排的「差評」。

鄭麗文在舊金山高喊年底要為 2028 總統大選做準備，急著想拿這趟「帶貨直播」的成果回台沒收初選、定於一尊。但她忘了，台灣的選民不是笨蛋，地方的諸侯更不是吃素的。連一場軍購案，她強勢主張的「3800 億 + N」最後都被盧秀燕、侯友宜聯手「令不出八德路」，證明她這八個月來根本壓不住地方實力派。

蔣萬安和盧秀燕，現在正冷眼看著鄭麗文在美國的大內宣翻車，這個在海外瘋狂帶貨、甚至不惜沾染黑幫的自走砲主播，正在把國民黨最後的信用，以清倉大拍賣的價格向北京求售。等到 2028 投票那天，台灣選民會用最冰冷的得票率，給這場無良業配刷下最後的退貨單。

※作者為時事評論作家