鄭麗文訪美被國安會「放鴿子」？陳以信駁絕不可能 願賭千份雞排

中國國民黨主席鄭麗文目前鄭在美國華府訪問，並已經陸續拜會國會、智庫，但對是否已經走入行政部門、與美方官員會晤，訪問團卻是三緘其口、保密到家。相較於鄭麗文在華府還剩一整天的行程要跑，綠營方面卻是爆料不斷，甚至指鄭欲拜會美國國安會、後來卻被拒見。國民黨黨中央則發新聞稿鄭重駁斥，指特定媒體故意詆毀，僅暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

針對綠營指鄭麗文遭美方行政官員「拒見」，國民黨前海外部、國際部主任陳以信表示，他自己的經驗及觀察，鄭麗文絕對不可能被美國行政部門放鴿子，若真的發生，就是美國行政部門失職。他也替鄭麗文訪美行「背書」，強調若鄭麗文訪美行，沒有見到行政部門官員，他就到國民黨中央黨部前發一千份雞排，為自己言論負責。

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陳以信今天在接受國民黨直播節目「KMT直球對決」節目主持人、發言人江怡臻的訪問，針對鄭麗文訪美行發表觀察心得，並在節目中正式承諾，鄭麗文若沒有在美國見到行政官員，他願到國民黨中央黨部前，發一千份雞排，江怡臻則驚呼「賭真大」。

陳以信曾任總統府發言人，他也以曾陪同時任總統的馬英九四度過境美國為例說明，台美間有一些潛規則、雙邊默契，在美國過境時接觸美方官員，都會儘量低調，並且在行程結束後才會對外說明。他說，鄭麗文是國民黨主席，國民黨是中華民國國會最大黨，當鄭麗文到美國訪問，美國行政部門怎麼可能都不接見，指鄭被「放鴿子」更是絕對不可能。

陳以信表示，美國行政部門應該會在適當的時間有訊息出來，再加上鄭麗文此次訪美，在美國新聞報導非常多，相關行程又是高度保密，當國內繪聲繪影指鄭麗文被放鴿子，那就是有心人要打擊主要政黨支持者的信心，變相衝擊我國外交空間，就是見不得鄭麗文好，見不得國民黨好，才急急忙忙的想要從中做梗破壞，甚至主動放來源不明的消息，酸葡萄心理，並不可取。

陳以信也請所有講大話批評鄭麗文的人都記得，已經留下紀錄，臉書也都截圖，到時候如果發現鄭麗文與美方行政人員曾見面，請記得要還鄭麗文一個公道，還國民黨一個公道。

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