鄭麗文訪美見2共和黨眾議員 美方關切「鄭習會」及台灣國防預算

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鄭麗文參訪甘迺迪總統圖書館暨博物館。國民黨提供



國民黨主席鄭麗文訪問美國，預定本週將與兩位眾議院共和黨領袖會面。

美聯社11日報導，共和黨佛州聯邦眾議員、眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）與共和黨加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim），預定與鄭麗文會面。

根據中央社報導，鄭麗文已於美東時間10日下午拜會馬斯特。在拜會馬斯特之前，鄭麗文進行一場不能對外公開的拜會。

馬斯特稍早接受美聯社採訪時表示，他對與鄭麗文的會面沒有具體的預期，但作為外交委員會主席，「我會從任何可以獲得的地方獲取情報」。

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眾院東亞太平洋小組委員會主席金映玉的發言人吉爾克里斯特（Ellie Gilchrist）表示，她計畫鼓勵鄭麗文及國民黨支持更多的國防開支，因為這將是「台灣致力於自我防衛和嚇阻的重要展現」。

由反對黨控制的台灣立法院，上月通過一項250億美元的特別國防預算，以資助主要的美國軍購案。川普政府官員對立院通過的金額，比起賴清德總統最初提出的400億美元提案大幅縮減表示失望。

吉爾克里斯特表示，金映玉也希望討論鄭麗文今年4月訪問中國時，與中國國家主席習近平的會面，並「尋求更清楚地了解這些討論的內容」。

鄭麗文2日抵達舊金山展開訪美行程，期間美國總統川普再度表示，隨時可以和賴清德通話，不過正在考慮。

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