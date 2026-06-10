鄭麗文訪美誇習近平「對台灣有善意」 莊瑞雄：不曉得吹捧是否能打消敵意

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文訪美期間表示習近平是「最後一個對台灣有感情、有善意的人」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10）日表示，不清楚鄭麗文與習近平接觸後受到什麼影響，導致此次美國行一路對中國及習近平多所讚揚。他質疑，透過吹捧中國領導人是否真能降低中共對台敵意與軍事威脅，仍有很大疑問。

莊瑞雄質疑，透過吹捧中國領導人是否真能降低中共對台敵意與軍事威脅，仍有很大疑問。（圖／蔡曉容攝）

鄭麗文日前在舊金山僑學界晚宴致詞，大談「鄭習會」內容，認為只要有效排除台獨，就能確保台海穩定，也期待可以感動中國人，並稱「不能只靠習總書記個人意志，他是大陸剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國大陸都反對，習總書記也不能一意孤行」。

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莊瑞雄指出，維護和平是全民共同期待，但過度讚揚習近平是否能換來和平，效果有待驗證。他認為，台灣維持和平穩定最重要的基礎，仍在於自身具備足夠的國防實力與保衛國家的決心。

莊瑞雄進一步表示，若在主權立場不明確的情況下談和平，將面臨高度風險，「這樣台灣人的前途要往哪裡去？北京幫你做決定嗎？」

莊瑞雄也指出，鄭麗文的言論在國民黨歷任主席中顯得格外激進，過去國民黨講反攻大陸，現在還是有很多反共的人，而馬前總統雖然講九二共識，但至少還是一中各表，現在從一中各表退回到兩岸同屬一中，且目前國民黨內還未聽到與鄭不同的聲音，是很可怕的事。他批評，「一個在野黨的黨主席怎麼可以如此輕率幫2300萬人做主權的決定」。

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