鄭麗文訪美談鄭習會 穿「台灣變香港」衣服中國人提問嗆聲

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〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文在美東時間8日出習亞洲協會(Asia Society Policy Institute)座談並分享「鄭習會」。在最後QA階段，現場有一名身穿「台灣變香港」的中國民眾提問嗆聲鄭麗文，引發現場一陣混亂。

該中國民眾表示，鄭麗文去見了習近平，他要告訴鄭麗文，為什麼習近平準備武力攻佔台灣？他是個大陸人，所以他很清楚「因為中國是一個獨裁社會，習近平是一個獨裁者」、 「習近平要攻佔台灣是因為台灣是民主社會，中國是獨裁社會」。

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不過，該言論引發現場人員抗議，要求保安制止，直呼「no, stop」、「shame on you」 。但該中國民眾並未停止發言，甚至還露出衣服背面的「台灣變香港」的字樣給鄭麗文看，嗆聲「for you，明白嗎！」

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