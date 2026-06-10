鄭麗文訪美講座爆衝突 中國人怒嗆「習近平是獨裁者」遭驅趕





國民黨主席鄭麗文率團訪美，並於美東時間8日出席亞洲協會（Asia Society）座談活動，分享今年4月「鄭習會」與中國國家主席習近平會面經驗。不過活動進入問答環節時，現場一名中國民眾穿著印有「擁抱共產黨 台灣變香港」的上衣，發言批評中國政治體制，並當場嗆聲鄭麗文，隨即他就被帶離現場。

中國聽眾發言批中共 鄭麗文沉默

八炯今天（10日）在社群平台Threads分享現場影片並表示，「鄭麗文訪美講座又翻車了！遭到中國人痛罵，鄭麗文不敢回答，台下一堆小粉紅、跟國民黨員支持習近平，然後現場開放小粉紅的講座，沒有中華民國國旗，為啥？第2篇影片晚點揭曉，真的好扯。」

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畫面可見，一名身穿印有「擁抱共產黨 台灣變香港」上衣的男子在提問時表示自己來自中國大陸，並批評「我說一下為什麼中國要武力攻占台灣，我很清楚因為我是大陸人」、「因為中國是一個獨裁社會，習近平是一個獨裁者，習近平要攻佔台灣，是因為台灣是民主社會，中國是獨裁社會。」

現場許多小粉紅轉向該名男子並嗆「Shame on you！Shame on you！」然而這名男子繼續對鄭麗文喊話，並轉身展示上衣背後標語，「For you！明白嗎？」不過鄭麗文並未對男子的發言正面回應。

影片曝光後，許多網友在底下留言大酸，「鄭麗文是啞巴嗎？不敢直接表明民主國家是最棒的嗎？她去美國幹嘛？怎麼不去俄羅斯就好？」、「想不到都什麼年代了，在美國還會發生立場不同，會被趕走的事情。為什麼不讓鄭麗文好好回答？笑死人」、「如果是台灣人她的跩樣就出來了，上次不就直接表演過了，然後遇到中國人連一句話都不敢說，藍白還支持這樣的人真的可憐，明明自己國家優秀太多了，還要被土匪跟難民糟蹋，真的看不懂」。

也有網友說，「好棒的講座，立場不同會被請走」、「被中國人嗆，堂堂的國民黨黨主席就好像被人閉mic一樣，一句屁話都說不出來，由此可知國民黨最大的罩門還得是共產黨啊。我待共產如初戀，共產虐我千百遍」、「這個中國人很勇敢，明明知道現場會有很多跳出來攻擊他以立戰功的中國人，甚至還有人可能跟蹤他回家、找他麻煩，但是他還是決定要站起來大聲說出他想講的！Respect」。

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