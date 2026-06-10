鄭麗文訪美講座遭抗議 中國人嗆「習近平獨裁」被帶離

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文在美國出席講座時遭中國男子嗆聲，現場引發騷動。（圖／翻攝八炯Threads）

國民黨主席鄭麗文現正出訪美國，美東時間8日出席亞洲協會（Asia Society Policy Institute）座談活動，不料，在現場遭一名身穿「擁抱共產黨，台灣變香港」衣服的中國男子抗議，該男發言質疑中國是獨裁社會、中國國家主席習近平是獨裁者，隨即他就被帶離現場，鄭麗文則是面露尷尬笑容。

網紅「八炯」在社群上分享這段講座插曲的影片，並發文表示，鄭麗文訪美講座又翻車了，遭到中國人痛罵，鄭麗文不敢回答。台下一堆小粉紅跟國民黨員支持習近平，然後現場開放小粉紅的講座「沒有中華民國國旗，為啥？」

廣告 廣告

該名抗議男子表示，鄭麗文去見了習近平，他要告訴鄭麗文，為什麼習近平準備武力攻佔台灣，他是個大陸人，所以他很清楚「因為中國是一個獨裁社會，習近平是一個獨裁者」、 「習近平要攻佔台灣是因為台灣是民主社會，中國是獨裁社會」。

現場一陣混亂，有人對該男大罵「shame on you」、「no, stop」，並要求保安制止他。對此突發狀況，鄭麗文並未多作回應，而是露出尷尬笑容。

鄭麗文的美國講座被一名中國男子嗆聲。（圖／翻攝八炯Threads）



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文讚習近平對台有善意 林佳龍酸「沒人相信」：只有想併吞的事實

鄭麗文提「和統公投」現在很困難 張惇涵：維持現狀是多數國人共識

鄭麗文訪美未提中華民國 邱垂正遺憾：要配合中共併吞台灣？

子宮藏黑氣要淨化！神棍洗腦訂下「1年1千次KPI」 28歲女星遭逼喝尿、性侵