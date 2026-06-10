鄭麗文訪美讚「習近平有善意」林佳龍超問號

▲外交部長林佳龍對於國民黨主席鄭麗文稱，中共總書記習近平是對台灣最後一個有善意的人，直呼沒人相信。（圖／外交部提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文率團訪美，日前曾舊金山僑學界晚宴時致詞40多分鐘，大談和中共總書記習近平「鄭習會」內容，提到「他是大陸剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國大陸都反對，習總書記也不能一意孤行」；對此，外交部長林佳龍今（10）日回嗆，「習近平對台灣只有想要併吞的事實，應該沒有人會相信這樣的話」。

鄭麗文僑宴大讚習近平

鄭麗文3日參加舊金山僑界晚宴，大談鄭習會、川習會都彰顯和平是大家共同願望，更說自己不是天真爛漫的小學生，講兩岸和平不是一廂情願，和平這條路是一步一步慢慢走出來，她的大陸之行，其實也是想確認大陸人民是否有同樣感情，她的公開談話，能不能感動台灣人民跟大陸人？事實證明，「我應該是成功做到了」，發表談話前，全世界沒有第二個人知道她會說什麼，她想知道大陸人民會不會一樣被感動，一樣想要結束兩岸的悲劇，翻轉一個和平的未來？

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鄭麗文更指出，這不能只是靠習總書記個人意志。很多人都說，他是大陸現在剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國大陸都反對，她相信習總書記也不可能一意孤行，但如果大陸民意都希望看到和平那就不一樣了，那不管誰當總書記，這都是未來的趨勢，不是嗎？

立院外交國防委員今續審外交部115年度總預算，媒體詢問林佳龍，怎麼看鄭麗文向美國政界說應該相信習近平善意？林佳龍則說，「習近平對台灣只有想要併吞的事實，應該是沒有人會相信這樣的話。」

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