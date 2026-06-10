鄭麗文訪美頻惹爭議 他酸大外宣之旅：一切都是北京引導！

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國民黨主席鄭麗文訪美，飛往各個城市期間與當地僑界會面。 圖：國民黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文於本月1日正式啟程訪美。不過，鄭麗文訪美過程中，卻出現疑似中共統戰部人員以及親中共之所謂「僑胞」，引發爭議。此外，鄭麗文還稱，若她沒跟中共中央總書記習近平見面，自己根本無足輕重。對此，作家汪浩今（9）日直言，鄭麗文訪美本質是大外宣之慮，更指這是一場由北京導引、親藍媒體護航，卻在華府踢到鐵板的雙面「變臉」秀。

汪浩表示，鄭麗文在智庫戴上客觀假面，拿反貪腐包裝反軍購，甚至扭曲「第一島鏈」的防禦本質為舊冷戰思維，妄圖兜售迎合中南海的「繁榮樞紐說」；一到僑宴，她便切回「北京傳聲筒」的原廠設定，不僅將台積電收編為「中華民族的偉大成就」，更鼓吹兩岸同屬一中。這種白天智庫、晚上現形的精神分裂，難掩其淪為習近平對美認知戰「馬前卒」的投機底色。

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他直言，美國人並非傻瓜，尤其從胡佛研究所（Hoover Institution）學者祁凱立（Kharis Templeman）直言美方「強烈懷疑」習的承諾，到哈佛座談會後藍營集體噤聲，皆戳破了其自吹精闢的謊言。鄭麗文唯一取暖的智庫「國防重點」，在華府極度邊緣；而親藍媒體將20美元門票的博物館觀光，移花接木為「美方破格接待」，更讓這趟「歷屆最差訪美行」承包了整天笑料。

汪浩吐槽，這趟訪美行沒說服任何人、反飽受質疑的悲慘旅程，注定只能「出口轉內銷」。鄭麗文正陶醉於僑宴的勸進聲中，準備回台將翻車現場編織成受到熱烈歡迎的童話，繼續做著2028年被中共隔海欽定的總統大夢。

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