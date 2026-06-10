鄭麗文訪美餐會竟有中共人士 他直言：見過習近平就喪失選總統正當性...

國民黨主席鄭麗文訪美期間，疑似中共統戰部人員以及親中共之所謂「僑胞」出現餐會，引發爭議。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文於本月1日正式啟程訪美。不過，鄭麗文訪美過程中，卻出現疑似中共統戰部人員以及親中共之所謂「僑胞」，引發爭議。此外，鄭麗文還稱，若她沒跟中共中央總書記習近平見面，自己根本無足輕重。對此，前民進黨立委沈富雄昨（9）日直言，任何藍營政治人物，只要見到習近平，就基本上退出爾後中華民國總統選舉，並提出其論述觀點。

沈富雄昨日上《TVBS》政論節目「少康戰情室」。沈富雄直言，任何藍營政治人物中，只要見得了習近平的人，「就沒有資格選總統。」他指出，若政治人物要見習近平，勢必要在「一中原則」上作出足以讓北京接受的表述，但這樣的表述一旦回到台灣選舉場域，就會嚴重傷害其總統參選正當性。

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若所謂「一中」係「台灣是中國一部分，而這中國是中華民國」呢？沈富雄直言，這種立場無法符合北京的「一中原則」。因為北京所主張的一中原則中，包含「中華人民共和國是唯一合法政府」的前提；若承認這一點，就等於否定中華民國存在。他更直言不諱表示：「中華人民共和國其實是唯一的合法政府，所以你那個中華民國是不存在的。那為什麼台灣會屬於一個不存在的東西呢？」

談到鄭麗文曾表示，若無法見到習近平，就代表自己無足輕重。沈富雄認為，這句話在政治現實上有其道理，因此他說：「You are right，百分之一百對。」但他同時強調，一旦真的為了見習近平而接受北京的一中前提，回到台灣政治場域後，便會付出極高代價。他總結稱：「見了習近平以後，你基本上是自動註銷了你選台灣總統的資格。」

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