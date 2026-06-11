鄭麗文訪美驚見中共和統會長及黑幫！梁文傑示警：中共勢力已滲透僑界

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑主持例行記者會。（圖／翻攝畫面）

國民黨副主席鄭麗文正在訪美，她在出席僑宴時被爆出與中國和統會會長同台，甚至還看到中國黑幫人士，遭到質疑「擁抱共產黨」，對此，陸委會副主委梁文傑今（11）日表示，這的確是蠻令人憂心的現象。他表示，可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我國在美國的僑界，而且影響力還不小，這背後介入的影子，其實大家都可以看得見，所以這個部分我們會把它列為重要警示。

陸委會下午舉行例行記者會，有媒體詢問，鄭麗文在美國出席僑宴時被爆出兩度跟中共的統戰人士同台，甚至在亞洲智庫的座談會上還被海外的中國人士嗆聲說她是在「擁抱共產黨」，結果該名人士被趕出場之後，外面卻有中國疑似中國黑幫的成員來威脅他，怎麼看鄭麗文她出席的活動都有一些這個相關色彩的人士也在那邊？

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梁文傑表示，其實這些事情，最近大家都看到了。他必須承認，這的確是蠻令人憂心的現象。「你從和統會的幹部，就是中國和平統一促進會的幹部，然後還有大陸人在美國的黑幫，頻繁出現在這些場合，頻繁出現在不管是鄭主席的餐會，還是她去參訪的行程、還是座談會等等。」

梁文傑並表示，可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我國在美國的僑界，傳統上我們的僑界，雖然有所謂的老僑新僑，但是基本上大家都支持中華民國，但是這一次從種種跡象看起來，可能中共的勢力已經滲入到我們的僑界，而且影響力還不小，這背後介入的影子，其實大家都可以看得見，所以這個部分我們會把它列為重要警示。

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