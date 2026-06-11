鄭麗文訪美「又紅又黑」中國人力挺 梁文傑：中共勢力滲入僑界

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陸委會副主委梁文傑持陸委會例行記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文訪美參加僑宴，兩度與中共統戰人士同台。在一場座談中，她被海外中國人士嗆聲「擁抱共產黨」，抗議者被趕出會場後，竟遭中國黑幫成員恐嚇。陸委會發言人梁文傑今天說，和統會幹部、中國人在美國的黑幫頻繁出現在鄭主席的餐會，或是她參訪的行程，可看出中共勢力已滲入到我國在美國的僑界。

鄭麗文訪美出席波士頓僑宴時，與中共統戰部旗下官員俞國樑(Gary Yu)同桌用餐，7日晚間出席紐約僑宴時，紐約中國和平統一促進會會長焦聖安也在場。

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鄭麗文8日在亞洲協會座談分享「鄭習會」心得，被穿著寫有「擁抱共產黨 台灣變香港」字樣上衣的中國男子提問，質疑她去會見中國國家主席習近平目的，坐在台上的鄭麗文則是一臉尷尬。

中國男子被工作人員趕出講座現場後，在門口附近被一名年長的華裔男子圍堵，對方疑似在保護鄭麗文的車隊，這名老人用凶狠語氣命令中國男子閉嘴，甚至囂張地說自己是中國福建人、老大是「郭良琪」，質問中國男子是否反對台獨。

對此，梁文傑在陸委會記者會說，其實這些事情，最近大家都看到了，「我必須承認這的確是蠻令人憂心的現象」。「中國和平統一促進會」的幹部、中國人在美國的黑幫，頻繁出現在這些場合，不管是鄭主席的餐會，還是她去參訪的行程、還是座談會等，可以看出中共勢力已經滲入到我國在美國的僑界。

梁文傑指出，傳統上我們的僑界，雖然有所謂的「老僑」和「新僑」，但基本上大家都是支持中華民國。但是從這一次種種跡象看起來，中共勢力已經滲入到我們的僑界，而且影響力還不小。這背後介入的影子大家都可以看得見，這部分我們會把它列為重要警示現象。

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