鄭麗文訪美「和華府邊緣人合照」 學者：恐是歷屆國民黨頭人表現最差

鄭麗文與美國學者Lyle Goldstein對談。國民黨提供



國民黨主席鄭麗文近期出訪美國，臉書昨（6/9）曝光參觀波士頓的「甘迺迪圖書館」的照片，卻有媒體報導稱「獲美方破格接待」，引發熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，鄭麗文訪美唯一合照的高德斯坦（Lyle Goldstein）是華府邊緣人，如果未來幾天沒有意外突破，鄭大概會是歷屆國民黨頭人訪美表現最差者之一。

沈榮欽在臉書提到，媒體將鄭麗文到波士頓參觀甘迺迪圖書館暨博物館，寫成「獲美方破格接待」而成為笑柄。連同白天國民黨發言人江怡臻表示，鄭麗文在波士頓餐會和中國統戰部官員俞國梁合照遭到批評，是因為「賴清德吃醋鄭麗文能夠訪美」；從白天到黑夜，國民黨承包了一整天的笑料。

廣告 廣告

鄭麗文到波士頓買票參觀「甘迺迪圖書館」。翻攝鄭麗文臉書

沈榮欽指出，媒體這樣做新聞應該是不得已而為之，約莫是「上面」有要求，要做鄭麗文訪美突破的新聞，偏偏又乏善可陳，只得把參訪團每人花費台灣納稅人20美元買票的觀光行程說成「破格接待」，但反而突顯出鄭麗文訪美情況之惡劣。

沈榮欽分析，鄭麗文參訪胡佛研究所，自吹自擂她的「精闢戰略智慧受到肯定」，出來後卻被祁凱立（Kharis Templeman）教授受訪時揭穿，指出美國政策圈對習近平的和平承諾「強烈懷疑」；鄭麗文接著從西岸飛到東岸，期間參加她認為此行學界參訪中最重要的哈佛座談，出來後卻絕口不提，連在台灣國民黨官方帳號為其發言的陳以信說自己也不清楚，只能拼命在直播說些言不及義的話拖過時間。

沈榮欽提到，唯一貼出與鄭麗文合照的只有智庫「國防重點」（Defense Priorities）的亞洲計畫主任高德斯坦。高德斯坦就是不久前投書《時代雜誌》，批評賴清德總統是「魯莽的領導人」而引發台灣討論的作者。事實上，從「國防重點」到高德斯坦，都是相當邊緣的角色。

沈榮欽表示，「國防重點」是由科氏兄弟（Koch Brothers）和美國參議員保羅（Rand Paul）共同創立的智庫。柯氏兄弟曾經是共和黨最重要的大金主，幾乎資助了美國保守派所有重要的大學和智庫，例如創立卡托研究所（Cato Institute），以及長期捐助傳統基金會 （Heritage Foundation）與美國企業研究所 （AEI）等影響力深遠的智庫。但是他們也成立了一些相對不知名的智庫，「國防重點」就是其一。

沈榮欽續指，高德斯坦與「國防重點」長期主張中國軍事力量無可匹敵，在很多地方都超過美軍，美國應該對中國實施戰略限縮，避免與中國發生戰爭。認為台灣並非美國核心利益，美國應該大力縮減對台灣的支持，鼓勵台灣對中國政治讓步。因此高德斯坦才會認為台灣所為都是對中國的挑釁，賴清德是魯莽的領導人，因為擔心兩岸發生衝突，將美國捲入戰爭之中。

沈榮欽指出，事實上，自從川普崛起後，和柯氏兄弟的政治勢力產生衝突，後者的勢力在弟弟 David Koch 過世後，影響力與野心都迅速衰退，其草根力量已經大幅為 MAGA 取代；更別說「國防重點」本就不是重要智庫，高德斯坦是華府邊緣人，他貼出和鄭麗文的會面，並沒有多大意義。

沈榮欽表示，艾利森是重要學者，鄭麗文認為她的「兩岸都是中國人，所以不會發生戰爭」，也就不致讓美中發生戰爭，以及第一島鏈變為和平繁榮之鏈，可以迎合艾利森的「修昔底德」論述，但其實是出自對艾利森主張的誤解，艾利森認為應該其中應該包含大交易（Grand Bargain) 和長期對峙，和鄭麗文的主張不同。更別說艾利森的主張並非白宮政策，反而是中南海較常提及。

沈榮欽說，艾利森會前表示，他想了解鄭麗文與國民黨所主張的「和解/妥協策略」（strategy of accommodation），其核心究竟是為了長期維持台海現狀，還是實質上正走向一種被北京條件所主導的動態傾斜？可見就算是較親中的艾利森，也對鄭麗文的北京立場有所懷疑。

沈榮欽直言，可以說的還很多，不過簡而言之，到目前為止，鄭麗文的訪美表現其實糟糕透頂，如果未來幾天沒有意外突破，鄭麗文本次訪美大概會是歷屆國民黨頭人訪美表現最差者之一。不過鄭麗文正陶醉於華僑僑宴的「選總統」勸進聲，可以想見，最後本次訪美將成為出口轉內銷的「大內宣」，忽視在美國不但沒有說服任何人，反而飽受質疑的旅程，將悲慘的遭遇回台編織成受到美國各界熱烈歡迎的童話，繼續做著 2028 選總統的大夢。

更多太報報導

外表看不出來！老闆建議下雨天「4種水果」先別買

18縣市豪大雨！今降雨時間長、範圍大 下半天趨緩「這天」又要下一波

曾PO「黑畫面」哀悼…傅子純與母同月過世 網不捨祝福：母子天堂團聚