鄭麗文訪美 民進黨批藍：說一套做一套

▲林楚茵表示，國民黨說一套做一套，還對國防自主扯後腿。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近日啟動訪美行程，卻被發現多次與中共統戰人士同框，目前也未見到美國官員。對此，民進黨發言人林楚茵今（10）日表示，國民黨說一套做一套，還對國防自主扯後腿，而美國人也看得非常清楚，所以他們只能在圖書館前面拍照做大內宣。

民進黨下午召開中執會，通過提名鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，林楚茵於會後接受媒體訪問。談起鄭麗文訪美行，林楚茵表示，國民黨這次針對鄭麗文到華府去做了許多大內宣，包含宣稱破格去圖書館拍照，「到底有沒有見到重要的人物，對於台灣的外交、國防，有沒有發聲？看今天立法院所發生的事情，大家就非常的清楚」。

林楚茵批藍兩面手法

林楚茵續指，之前的國防特別預算，國民黨連無人機都可以砍，當民進黨想辦法讓無人機的產業繼續在台灣扎根，上週五提出了無人機特別條例，國民黨一樣封殺，連一讀機會都沒有；他提到，他身為國防外交委員，今天早上審外交預算，國民黨委員完全封殺外交宣傳預算，甚至是由一個司法法治委員會的委員，從隔壁棚跑來，大刀一揮把1億4百多萬對外宣傳預算砍掉，這些都是國民黨兩面手法。

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林楚茵表示，對外黨主席去面對國際友人時說一套，對內卻對台灣國防自主扯後腿，以他們現在作為說一套做一套，台灣人民都看得很清楚，透過轉播或是媒體報導，美國人也看得非常清楚，所以他們只能在圖書館前面拍照做大內宣，但全世界看很清楚，國民黨有沒有在守護台灣、保衛台灣。

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