鄭麗文訪謝國樑讚基隆「完美藍白合」 港媒預測2026示警變數

國民黨主席鄭麗文（中）昨天中午在基隆市長謝國樑（右）、副市長邱佩琳（左）陪同下，走訪基隆市中正區室內兒童樂園。（圖／張志康攝）

2026年選舉在即，國民黨主席鄭麗文昨（27）日到訪基隆市，與基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、基隆市黨部主委林沛祥等人，進行基隆半日遊。由於鄭麗文和謝國樑過去就頗有交情，她大讚基隆是「藍白合最佳示範市」。至於其他縣市是否也能如此進行，有分析認為以目前情勢氛圍，仍宜保守看待。

港媒《中評社》最新分析，2022地方選舉，基隆市是首個，也是至今唯一藍白合小內閣模範區，謝國樑過去與民眾黨前主席柯文哲、時任不分區立委邱臣遠的積極協調合作下，成功完成藍白配，由民眾黨邱佩琳擔任基隆市副市長。謝國樑是今年大罷免前，去年首位被發動罷免案的縣市長，而鄭麗文也屢屢站台「反惡罷」。

廣告 廣告

謝國樑主打的基隆市藍白合示範區，讓鄭麗文高度肯定，然而其他21縣市該如何協調促成與否？仍要看各縣市的選情態勢。由於地方選舉經常是「藍大於白」，除了新竹市外，國民黨其他縣市要如何與民眾黨合作、抑或民眾黨入府小內閣、任職副市長或局處長，各縣市都有待觀察。

此外，謝國樑雖然給足鄭麗文團結和溫暖，不過其他諸侯像是台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等，是否都能如此「盛情款待歡迎鄭主席」？

分析也指出，國民黨內對鄭麗文仍有異音，甚或對民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌的信任感，都未成定局，基隆模式能否讓2026全台更多縣市實現，恐怕不是易事，關注2028大選藍白合，得先看2026選舉，只是目前氛圍應該還是保守態勢。

【看原文連結】