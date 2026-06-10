鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。
115年度外交部預算案於第4目「國際會議及交流」項下，「協助各種國際交流活動」研究設計會其他協助各項國際交流活動，補助台灣民主基金會新台幣2億4835萬6000元。
民進黨立委王義川提案指出，台灣民主基金會捐助章程規定，不得涉及統獨活動。鄭麗文率團赴中訪問中共總書記習近平，「跑去獨裁國家與獨裁者閉門會談」，來申請台灣民主基金會的補助是錯的，因此提案該項目預算減列1億元。
對此，廖達琪說明，鄭麗文訪中行的單據目前還未核銷，因為可能違反章程中，涉及統獨活動疑義。有單據來一定是送董監事會處理，報給兼任董事長的立法院長韓國瑜、兼任副董事長的外交部長林佳龍知曉。
廖達琪也提到，曾與立委溝通，未來政黨補助款超過一定額度將送外審，目前仍未有此機制，已做補救措施。
廖達琪指出，根據台灣民主基金會章程，政黨補助款3000萬元，按政黨在立院席次分配，國民黨約1400萬元，民進黨1380萬元，民眾黨200萬元。立委提案減列1億元，完全不會影響政黨補助款3000萬元。
廖達琪表示，若減列1億元，影響到的是台灣民主基金會最重要的兩項工作，一是二軌外交，包括全球在地民主倡議的推動以及正努力促成六都市長組成聯盟，這都會完全停擺；其二是與國際的支援合作，包括第三波國際補助案完全無法進行、對國內NGO補助的第五波和第六波也完全停擺，影響甚巨。
對於王義川提案，國民黨立委徐巧芯表示，對此無意見，也沒有相關提案，「而且也沒有用到」。
林佳龍說，政黨外交至關重要，去見習近平確實有些爭論，建議委員會折衝、保留此案。王義川最後同意保留。
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