鄭麗文認了期待赴中見習近平！公開時間點：看人家要不要請我去

國民黨主席鄭麗文上任黨魁後，對中國的立場始終備受注視；日前她被媒體爆出，曾表態有意與中國國家主席習近平會面，且國民黨已低調派人赴中交涉，預計在農曆年前後舉行「鄭習會」。國民黨當時發聲明否認，不過鄭麗文今（26日）受訪時重磅表態，期待明年能訪問中國，如果成行會安排與習近平見面，但前提是「要看人家邀不邀請我去」。

鄭麗文月初被《自由時報》爆出，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」，還傳出北京提出3大門票為前提，內容均是對中共有利的政策。她今（26日）接受《POP Radio聯播網》專訪被問及，明年上半年是否有意訪中，首度點頭表示「我個人是這樣子的期待」，並揭開時間點選在上半年的原因，「我只是希望不要是下半年，因為下半年我們要整個集中精神去選舉，可能就沒辦法做這樣的安排」。

鄭麗文認了期待赴中見習近平！時間點「想趕在選舉前」：看人家要不要請我去

鄭麗文（中）表示，因國民黨明年下半年要忙於選戰，所以她希望上半年成行。（圖／民視新聞資料照）

主持人追問，是否計劃要見到中國哪個層級以上的官員？鄭麗文則表示，國共交流已經開始在接觸，與官員的會面無關，但「談我的部分，是領導階層的會面」，所以只要確定成行，會安排與習近平見面，不忘強調「這要看人家要不要邀請我去」。對於藍營名嘴建議，可選在明年329青年節舉行「鄭習會」，鄭麗文則保持開放的態度，「黃花崗也是一個重大的紀念年份，我沒去過廣東，我覺得這個建議也不錯，我是很open的」，但否認有事先和中國談過。

鄭麗文表示，只要確定成行會安排與習近平見面，強調「這要看人家要不要邀請我去」。（圖／美聯社提供）

至於是否考慮訪問美國？鄭麗文馬上承認，「是的，我會去美國」，時間點同樣希望是明年上半年，透露如今美國有多方給出邀請，包括美國智庫、大學、僑界都有，「我就想說趁這個機會僑胞走一走，那麼遠，我很不喜歡坐飛機」。主持人好奇問，如果屆時美國、中國真的成行，是否考慮真的利用農曆春節的長假進行。鄭麗文則搖頭說，「那不行，太趕了吧！」至於會優先訪問哪國則沒透露，只搖頭說「太趕了沒辦法」。

