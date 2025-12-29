鄭麗文認了！喊明年以先去北京為優先：我見習近平有很大戰略訊息
即時中心／潘柏廷報導
國民黨主席鄭麗文先前接受專訪時，透露盼能在明年（2026）上半年赴中訪問，並見到中共總書記習近平，消息一出立即受到各界高度關注。不過，鄭麗文今（29）日上午接受資深媒體人王淺秋的廣播節目專訪時，她除承認明年以先去北京為優先，更嗨喊「我見了習主席之後，我覺得有非常重大的戰略意義跟訊息」。
鄭麗文今日前往接受王淺秋主持的廣播節目專訪；她坦言，自己剛上任後就想過要何時出訪，而她的大原則就是明年上半年，因為明年下半年就要選舉，更何況國民黨人力資源有限，而她認為自己下半年要全力投入輔選。
同時鄭麗文坦言會訪美，而且會一次性完成訪美行程，包含受邀前往美國大學演講等活動，外加新加坡、英國、歐洲、日本都在熱烈邀請她，因此希望盡量全部訪問行程集中在上半年。
不過，鄭麗文也說，她會以先去北京為優先，因為她相信全世界、華府也高度關注，更好奇是否兩岸能如同10年前的馬英九8年執政以「九二共識，反對台獨」成為足夠的政治基礎？以及兩岸釋出的誠意與善意，是否有辦法在今天如此嚴峻的形勢底下，還能夠為兩岸破冰、打開和平之窗？「我見了習主席之後，我覺得有非常重大的戰略意義跟訊息」。
