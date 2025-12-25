鄭麗文認兩岸「互不隸屬」但強調「同屬中國」黃暐瀚：憲法沒要和「另個國家硬統」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文22日到東吳大學外雙溪校區演講，被學生提問：「願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文回應表示：「中華民國當然是一個國家」，但不需要挑釁地問；鄭麗文也強調：「雖然互不隸屬，但同屬一個中國」，引起媒體人黃暐瀚批評，完全不覺得強調「中華民國是一個國家」這句話有什麼挑釁。

國民黨主席鄭麗文到東吳大學演講時被學生追問，為何在10月接受《德國之聲》訪問時，聲稱普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖？普丁、習近平、賴總統三人相比，誰較獨裁？（圖／翻攝畫面）

黃暐瀚解釋，中華民國與中華人民共和國當然是互不隸屬，《憲法》告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，但《憲法》有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的「另一個國家」硬統成「一個國家」嗎？沒有。

鄭麗文到東吳大學演講，也遭遇親綠學者東吳政治系副教授陳方隅帶頭踢館，鄭麗文也不客氣反擊陳方隅「都看三民自」、「無腦」，還指當場提問挑戰的學生的提問不夠格。

學生追問，為何鄭麗文在10月接受《德國之聲》訪問時，聲稱普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖？普丁、習近平、賴總統三人相比，誰較獨裁？鄭麗文則回應，即便是美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟這是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，自己不會用這種方式形容普丁。

鄭麗文指出，賴總統雖是民主選舉產生，但卻一心想破壞台灣民主機制，想成為獨裁者，作為台灣在野黨領袖的她，當然可以挑戰賴總統，而自己的回答若無法讓學生滿意，那也沒辦法，希望學生們開放心胸，政治不是表態的比賽遊戲。

陳方隅也針對鄭麗文主張要讓台灣人都能自豪自信地說出我是中國人，以及中共是否介選等問題提問，鄭麗文則直接回嗆，看得出是三民自的忠實讀者。

