鄭麗文認為「親中」是醜化藍 八炯1爆料網酸：到美見的還是...

政治中心／綜合報導



國民黨主席鄭麗文近期在訪美過程中，因言論掀起不少爭議，也因此一度被白宮國安會官員取消行程。不過，對於自己與國民黨被貼上親中標籤，鄭麗文一度不滿表示，國民黨是被刻意醜化。此話一出引發大量討論，民進黨立委王定宇則轉發網紅八炯貼文打臉鄭麗文，並反酸對方「是醜化嗎」？

鄭麗文認為「親中」是醜化國民黨 八炯爆料網笑：到美國見的還是中國人

鄭麗文赴美爭議不斷。（圖／民視新聞資料照）鄭麗文對於自己被外媒點名「很明顯她是中國的人，是北京的人」，感到不滿，認為「這就是刻意的醜化」。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」也率先開砲，指出：「國民黨自己要親中的，還怕別人說喔？可是你們黨名，就叫中國國民黨啊。」王定宇則轉發八炯貼文，指出：「是醜化嗎？以下圖文分享自八炯。目前還沒有媒體揭露，鄭麗文的最新消息『陳恒』福建同鄉會長，曾舉五星旗高喊統一台灣，帶頭抗議蔡英文、賴清德訪美。如今他跟鄭麗文一起用餐，鄭麗文訪美，一下見統戰部官員、青幫黑道，一下又見舔共同鄉會長，還有臉向納稅人提出550萬的補助申請？」

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鄭麗文認為「親中」是醜化國民黨 八炯爆料網笑：到美國見的還是中國人

八炯爆料鄭麗文行程內容。（圖／翻攝八炯YT）

不少網友無法認同鄭麗文表裡不一、立場反覆言論，紛紛開罵：「親中是醜化？習近平看到這則言論會不高興吧」、「親中就親中，還不敢承認，也太孬了吧」、「事實就是你們親」、「有臉做沒臉承擔」、「做得那麼明顯，還需要有人特別地說嗎」、「結果去美國見不到美國人，見的都是中國人。那就再去一次中國就好了啊」。





鄭麗文認為「親中」是醜化國民黨 八炯爆料網笑：到美國見的還是中國人

八炯爆料鄭麗文（前排右三）在美國見了支持中共的福建同鄉會長陳恒（前排左二）。（圖／翻攝八炯 Threads）

















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