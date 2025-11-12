鄭麗文誤植228史實！陳文茜：對國家多不熟

▲國民黨主席鄭麗文因出席白色恐怖秋祭活動，遭到黨內群起砲轟。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括1950年代遭處決的共諜吳石等人，儘管她澄清吳石並非政治犯，且228是要和解而非仇恨，但仍舊掀起黨內批評聲浪，前立委蔡正元更是直接開嗆。對此，媒體人陳文茜提醒，鄭麗文有時話講得太快，不要急於每天表現而犯錯，同時也感嘆：「為何一個劍橋碩士，對自己成長的國家歷史如此不熟悉？」

陳文茜表示，她並不關心台灣目前大大小小的政治辯論，但當看到中國國民黨新當選的主席，有時辯才無礙、有時候話講得太快，急於每天表現時，心裡有深刻的感觸。沒有政治人物說話不犯錯，她自己也會犯錯，不過當次數累積太多次之後，急於獲得的掌聲，可能會變成噓聲，而這不只是政治人物，它適用每一個領域。

接著，陳文茜提到，媒體主筆刊登了一篇文章，文中把228時的二七部隊長張冠李戴，她很吃驚，經詢問才知道，文章來源是鄭麗文的臉書。鄭麗文在她的長文中，把二七部隊前後兩位負責人鍾逸人和周明，直接換成統派的政治犯陳明忠，接下來闡述這個社會要和解、要彼此寬恕。這應該是鄭踩到「吳石」事件後，急急於亡羊補牢，而寫下的文字。

「我不想批評或嘲笑她對台灣史的陌生，我感受深刻的是，為什麼一個劍橋大學的碩士學生，對她成長的國家歷史如此不熟悉？而且媒體也辨識不了她的錯誤？」陳文茜直言，從歷史出發，她會覺得很悲哀，但從台灣過去威權時代的教科書，幾乎沒有台灣，遑論二二八歷史，現在政黨輪替，換成去中國史。她坦言，自己是歷史哲學訓練的學生，一個人知道的歷史愈少，尤其只知自己環繞的單一小歷史，更加危險。

陳文茜指出，台灣人帶著孩子走向單一歷史，已經超過半個世紀，他們不只對其他歷史不熟，思考問題變得狹窄，對於重大歷史，從史實到對歷史詮釋的能力，都會很單一，很容易走向極端思維，社會學上稱為「One Dimension Men.（單面向的人）」。即使是中國國民黨主席，即使也留洋了劍橋，她的知識可能很破碎而片面；而即使是飽讀詩書的風傳媒主筆，也因為台灣過去，去台灣化的歷史訓練，使其不察鄭麗文臉書中，對二二八史實的錯誤。

「不過主張統一和替中共解放台灣賣命，這完全是兩回事。」陳文茜強調，鄭麗文的這段事件，讓她更警惕，什麼事不要太快下結論，尤其儘是為了有話題、上新聞，它反而弄巧成拙。而這個插曲，恰恰好顯示台灣過去75年來，政治如何干預教育，扭曲不同立場者的歷史。請給大家一個包涵台灣的完整歷史，請不要為了去中國化，給一個破碎的不包括中國世界史。

