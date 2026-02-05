鄭麗文說九二共識不恐怖 賴清德：她真的是中國人也積極推展兩岸統一

總統賴清德今天表示，在中國對九二共識已有明確定義的情況下，若仍選擇接受，等同認同中國立場，並積極推展兩岸統一。（資料照片／王侑聖攝）



國共智庫論壇日前在北京落幕，國民黨主席鄭麗文於昨（4日）在中常會表示，九二共識僅是「兩岸同屬一中」，並非外界形容的洪水猛獸；不過，總統賴清德今天（5日）受訪回應指出，如果有人在中國對九二共識已有明確定義的情況下，若仍選擇接受，等同認同中國立場，並積極推展兩岸統一。





鄭麗文昨天下午在國民黨中常會表示，九二共識就是「兩岸同屬一中而已，沒那麼恐怖」，也不是洪水猛獸，而「兩岸同屬一中」本就寫入中華民國憲法。她認為，兩岸和平對話符合台灣整體利益，國民黨將持續推動理性交流，並呼籲賴政府放下意識形態，重啟兩岸和平對話。

對此，賴清德今天受訪時直言，中國國家主席習近平已多次說明，九二共識就是一個中國原則，所謂台灣方案即是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間。他指出，在這樣的前提下，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一」。





賴清德強調，若要進行兩岸交流合作，必須先把正事辦好，包括中央政府總預算與國防特別預算應順利審查通過，才能贏得國人信任，也不致對台灣帶來危險。他並以過去醫院服務經驗比喻指出，「健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用」，個人如此，國家亦然。





賴清德進一步指出，近年來國家持續進步，社會穩定發展，經濟表現亮眼，去年經濟成長率達8.63%，股市突破三萬點，就業情況為15年來最佳。他強調，唯有持續強化國防，才能守住國家主權與民主自由的生活方式，讓這些成果獲得保障，並呼籲在野黨勿因兩岸合作而延宕預算審查，應以國家與人民利益為優先。（責任編輯：卓琦）

