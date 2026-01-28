鄭麗文說普丁非獨裁者 謝志偉：歐洲議員聽到鬼話搖頭不已

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前接受外媒專訪時稱俄羅斯總統普丁並非獨裁者，一度引發議論，我駐歐盟代表謝志偉今（28）天表示，有歐洲議會議員知道「鄭主席說了『普丁不是獨裁者』的（鬼）話。」而摇頭不已。

鄭麗文先前接受外媒專訪時稱俄羅斯總統普丁並非獨裁者，一度引發議論。（圖／記者詹宜庭攝影）

謝志偉今天表示，台北101董事長賈永婕那句「台灣，值得這一次拼搏。」令他感受很深，相信無數的台灣人亦同。

謝志偉說，在德國後面這一年及赴任歐盟這四個月以來，都已經陸續有議員在問「貴國的國民黨跟中國共產黨的交流是怎麼回事？他們的交集到底是什麼？」

他指出，這些來自歐洲各國的政治人物之共同疑惑是：全球自由民主的國家都認定「中國在以武力威脅台灣」，為什麼中國國民黨還跟他們「交流」得這般熱絡？

謝志偉透露，有的歐洲議會議員甚至知道「鄭主席說了『普丁不是獨裁者』的（鬼）話。」而摇頭不已。

他們有的還指出：之前也有烏克蘭人幫俄國侵略烏克蘭的。

國民黨黨主席鄭麗文接受德國之聲專訪，當主持人問及俄烏戰爭時，鄭麗文堅定回覆：「普丁不是獨裁者，他是民選出來的領袖。」（圖／翻攝自X平台 @vladimirputiniu）

謝志偉對此表示，每次他都不得不指出，台灣的民主化固然是好幾代台灣人的美夢成真，但是對中國共產黨及台灣某些政治人物來說，卻是一場仍未結束的噩夢。

「這些各國議員在心態上都支持台灣、反對中國，但同時也問我，面對這種內外挑戰，台灣人的態度如何？」謝志偉強調，知道這塊土地坎坷歷史的他，都亳不猶豫地回說：「台灣，每一次都值得拼搏。」

鄭麗文主持國民黨中常會（2）國民黨21日下午在中央黨部舉行中常會，黨主席鄭麗文（左）說明黨內縣市長選舉的提名進度。中央社記者王飛華攝 115年1月21日

