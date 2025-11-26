鄭麗文說賴清德把台灣變成兵工廠 民進黨：不可理喻

賴清德總統今（26日）表示，預計未來8年內投入1兆2500億元經費。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時重批，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠。民進黨發言人吳崢今表示，這樣的說法非常的不可理喻，也非常的奇怪。

吳崢說，總統在今天上午舉行記者會，向國人宣布要來推動2400億的國防特別預算，來強化台灣的國防。總統也講得非常清楚了，強化這筆國防預算最主要就是要防範有外國的勢力來對台灣進行侵略跟威脅台灣的安全。所以這一筆國防預算的目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業。

廣告 廣告

他說，國民黨的鄭麗文主席說這個會讓台灣變得危險，或者是說會讓台灣海峽變成火藥庫，這樣的說法非常的不可理喻，也非常的奇怪。因為台灣其實長期以來，歷任總統跨黨派，在整個國防的建軍方向都是強化台灣的自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從來沒有做過區域和平穩定的挑戰者，反觀看到都是中國單方面的在破壞區域的安全跟穩定。

他說，例如近期中國才在黃海說要實彈的演訓，國人應都記憶猶新，其實中國這兩年密集，包含共機、共艦不斷騷擾台灣的周邊海域，甚至包圍台灣，揚言要做大規模的軍事演習。所以中國對台灣安全的恫嚇是非常的具體的。

他說，在這樣的狀況下，當然要強化自己保衛自己的能力了，這樣才是一個保衛國人、負責任政府該做的事。所以鄭麗文這個時候怎會又去幫中國講話、去附和中國的論調？非常奇怪。

他說，總統今天記者會上也有比喻，家裡多裝了監視器、安全系統，結果有人跑出來說，「你這樣挑釁小偷、挑釁強盜」，怎麼會有這麼奇怪的言論呢？所以鄭麗文講這個話非常地不可思議，為什麼一直要幫中國講話？

吳崢表示，鄭麗文在擔任國民黨主席前，到中國參加電視節目的錄影，在節目上面講說，「台灣海域周邊騷擾的共機、共艦，是因為他們對台灣海峽有管轄權」。

吳崢抨擊，這一種為共宣傳的言論，不曉得如今當上了國民黨黨主席以後，論述有沒有改變呢？如果還是繼續持這種論調，相信對台灣的主權、安全都是很大的威脅，也會讓國人覺得非常地不可思議。

【看原文連結】