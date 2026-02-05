鄭麗文說92共識不恐怖 賴清德：欣然接受者就是中國人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(2/5)表示，中國國家主席習近平已經說過，92共識的台灣方案就是一國兩制，沒有中華民國表述空間，若還有人欣然接受92共識，就表示他真的是中國人，也積極在推動兩岸統一。

民進黨主席、總統賴清德，民進黨提供

國民黨主席鄭麗文昨日於國民黨中常會發表談話並指出，雖然民進黨醜化92共識，並改得面目全非，但92共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，且是《中華民國憲法》明文規定。

賴總統上午赴彰化出席紡織產業座談會並在會前受訪回應，關於92共識，習近平已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。

賴總統說，在這種狀況之下，如果有人欣然接受92共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。

賴總統表示，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

醫師出身的賴總統指出，過去自己在醫院服務，也常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴總統說，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好，當國家持續有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護我們國家主權、維護民主自由的生活方式，我們這些重大成果也才有辦法保障。

賴總統表示，希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

