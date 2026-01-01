鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

國民黨中央黨部昨天舉行元旦升旗典禮，許多支持民眾到場參加，揮舞國旗。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文昨天率領國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、季麟連等黨內主管，以及國民黨立委林德福、羅明才、陳菁徽等人，在國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮。

當鄭麗文從中央黨部走出來後，支持者高呼「主席好」、「新年快樂」，鄭麗文也揮動手中的國旗，向群眾打招呼，彼此熱情互動。

鄭麗文致詞指出，她希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平。希望大家放下過去的成見，放下惡鬥的情緒。為了共同的未來，大家都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

對於中共總書記習近平昨天發表新年談話，針對兩岸議題，重彈「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」的舊調。鄭麗文表示，九二共識就是兩岸同屬一中，無庸置疑。尊重對岸有自己的期待、政策跟立場。兩岸長期分隔，本就存在很多歧異，台澎金馬也有自己的生活方式跟制度，希望透過對話交流化解歧異，認識彼此。

鄭麗文表示，兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在重大議題上可以合作，相信可以為人類社會做出積極貢獻。

鄭麗文也出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她致詞說，「台海兩岸需要和解與合作」，也發願未來「中華兒女不再自相殘殺」，大家要用智慧和努力，共創和平繁榮，為下一代鋪好康莊大道。

