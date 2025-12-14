鄭麗文談屏縣長選舉 籲團結當蘇清泉後盾

國民黨主席鄭麗文昨（十四）日出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動，針對明年屏東縣長選舉，她表示，立委蘇清泉長年在屏東服務，決戰時刻又要到了，國民黨會用所有資源及對屏東的責任，呼籲團結「作為蘇清泉最大的後盾」。

鄭麗文指出，蘇清泉長年一步一腳印在屏東服務，一遍又一遍選舉卻屢遭打壓、抹黑與阻擋，卻沒有打消決心，看到蘇清泉義無反顧堅定向前，面臨仍是一場硬戰，決戰的時刻又要到了，國民黨會用所有資源、力量及對屏東的責任，作為蘇清泉最大後盾。