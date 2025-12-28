鄭麗文談胡連會20周年：盼重啟歷史窗口 為兩岸搭和平橋樑

國民黨主席鄭麗文接受訪問時表示，當年的胡連會確實是歷史性的創舉，也是在兩岸兵凶戰危、局勢高度緊繃的情況下，憑藉領導人重大的政治決心與擔當才得以成形，「我們希望能夠再次的打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑」，挽救大家都不願看到的可能悲慘狀況。（張睿廷攝）

今年適逢「胡連會」20週年，外界關切是否盼比照當年經驗改善當前緊張的兩岸關係。國民黨主席鄭麗文接受訪問時表示，當年的胡連會確實是歷史性的創舉，也是在兩岸兵凶戰危、局勢高度緊繃的情況下，憑藉領導人重大的政治決心與擔當才得以成形，「我們希望能夠再次的打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑」，挽救大家都不願看到的可能悲慘狀況。

鄭麗文指出，當年即使面臨各種壓力與攻擊，胡連會仍促成非常豐碩且重大的成果，不僅為後續兩岸關係奠定基礎，也開啟了前總統馬英九執政8年間的兩岸和平交流與繁榮局面。

鄭麗文表示，當年兩岸互動帶來的成果相當具體，不僅讓中華民國在外交上出現「外交休兵」的空間，也擴大國際參與的可能性；在內部層面，服務業、旅遊業因陸生、陸客交流而蓬勃發展，相關榮景至今仍令人印象深刻，民進黨當年所渲染的各種問題，事實上從未發生。

鄭麗文感嘆，20年轉瞬即逝，如今兩岸關係再度陷入兵凶戰危、戰雲密布的局面，令人感慨，希望能再次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑，避免任何人都不願見到的悲慘結果發生。

鄭麗文強調，兩岸人民本質上都是愛好和平，台灣社會同樣珍惜和平，未來也將盡一己之力，讓社會看見和平的可能性，並竭盡所能避免不幸戰爭的發生。

