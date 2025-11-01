鄭麗文談蒲亭惹議 矢板明夫：價值試金石

▲國民黨準主席鄭麗文有關俄烏戰爭、俄羅斯總統蒲亭的言論，這兩天引發不少討論。（圖／記者朱永強攝，2025.09.20）

[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文上任在即，但近日她在接受《德國之聲》專訪時，卻因聲稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不是獨裁者、而是「透過民主選舉產生的領袖」，引發爭議，事後被問理由時，回覆稱不管態度是什麼、有無成見誤解，都希望有愈來愈多溝通對話的機會，讓更多朋友了解國民黨主張。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這場風波不只是外交觀點之爭，更是價值選擇的試金石。

廣告 廣告

矢板明夫在臉書粉專發文，表示鄭麗文的有關言論，不只在台灣，連在國外如Reddit等論壇上，都引發熱議，許多外國民眾難以理解，為何一個來自民主台灣的政治領袖，會為蒲亭辯護，甚至採取與中國、俄羅斯類似的論述角度。

矢板明夫爬梳，鄭麗文在訪談中主張，俄羅斯早已民主化多年，蒲亭是透過選票產生的總統，不能隨意被貼上「獨裁者」的標籤，還批評北約（NATO）食言東擴，從而導致烏克蘭戰爭，如果澤倫斯基放棄加入北約，戰爭就不會發生，這套說法與俄羅斯、中國、北韓、伊朗等威權國家的論調幾乎一致，就是普遍將責任歸咎於「西方挑釁」，而非俄羅斯的侵略行為。

矢板明夫接著提到，在美國、歐盟、日本、澳洲等民主陣營國家，主流共識是：俄羅斯入侵烏克蘭，是對國際秩序與主權原則的嚴重破壞。蒲亭的統治早已被視為威權獨裁的典型，言論自由、新聞媒體、反對派都在俄羅斯受到嚴厲打壓，就連選舉也被廣泛認為是形式化的「假民主」，在這樣的背景下，鄭麗文的說法，不僅與國際主流立場背道而馳，也讓人質疑她的政治立場與價值觀。

對此，外界提出多種解讀，有人認為，鄭麗文可能受到某種程度的「親中」或「反美」思想影響；也有人猜測她是在刻意向北京傳達善意，為未來的兩岸政治互動鋪路；還有人認為，她或許真心相信西方支持烏克蘭是錯誤的政策，並從地緣政治的角度出發，認為俄羅斯有「被逼反」的正當性。然而，不論是哪一種動機，都令人擔心，如果這樣的政治人物有機會成為台灣總統，是否意味著台灣將會脫離自由民主陣營，轉而向威權勢力靠攏？

最後，矢板明夫打下，對許多台灣人與國際觀察者而言，鄭麗文的言論，不僅僅是個人觀點問題，更牽涉到台灣在全球民主陣線中的定位。台灣長期以自由民主為核心價值並獲得國際社會支持，如果領導人開始為獨裁甚至侵略行為辯護，無疑會動搖外界對台灣的信任，也可能讓台灣陷入國際孤立。在他看來，這場風波不只是外交觀點之爭，更是價值選擇的試金石。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蒲亭不是獨裁者？「嘴秋官員」小心了！名醫揭1事實嗆：會被修理

鄭麗文語出驚人！稱「蒲亭不是獨裁者」 被問理由喊這句

鄭麗文稱蒲亭不是獨裁者惹議！回顧蒲亭25年「修憲與暗殺」權力路