鄭麗文談關稅喊國難！張益贍點頭「她講的沒錯」原因曝光

政治中心／黃依婷報導

關稅結果讓鄭麗文崩潰氣喊，「國難當頭還在慶祝」。（圖／資料照）

台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，不過此消息讓國民黨主席鄭麗文卻崩潰氣喊「國難當頭還在慶祝」。對此，前民眾黨中央委員張益贍也點頭「她講的沒錯」，並曝光原因。

張益贍發文，鄭麗文是「中國人」，所以她講的沒錯，她的「中國關稅47%」和台灣15%比較，當然是「中國的國難」，所以「中國國民黨」不斷造謠唱衰，就是打算把台灣變成47%，和「中國共產黨」一起「共赴國難」呀。

廣告 廣告

據了解，針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

這樣的談判結果讓國人相當振奮，然而國民黨主席鄭麗文16日卻崩潰氣喊，不堪的談判結果，非常的痛心，有什麼值得高興的？翻牌了沒有任何轉圜餘地，「就硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？」更直言，這可是攸關台灣未來台灣發展，幾十年累積的根基跟國力全部都搬空了。她又喊說，殺雞取卵豈是長久之道，「國難當頭還在慶祝，還在做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要危機」。

更多三立新聞網報導

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

國民黨多個縣市長提名難喬 鄭麗文喊「照提名辦法」：協調不成就初選

國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？

曝王金平也關心柯志恩選情！鄭麗文酸民進黨：高雄是「德意志」的展現

