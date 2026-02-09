鄭麗文談高市早苗大勝 嘆「不希望變成日本有事、台灣有事」

國民黨主席鄭麗文今（9日）談高市早苗勝選時直言，如今變成「日本有事，台灣有事」，當然不希望因為日本有事，變成台灣有事，台灣就先顧好自己，讓台海無事比較重要。（資料照／林煒凱攝）

日本首相高市早苗解散眾議院重選，其所屬的自民黨獲得眾議院三分之二的席位，獲得壓倒性勝利。國民黨主席鄭麗文今（9日）直言，如今變成「日本有事，台灣有事」，當然不希望因為日本有事，變成台灣有事，台灣就先顧好自己，讓台海無事比較重要。

鄭麗文今接受廣播專訪時說，高市早苗旋風有其背後理由，包含個人女性形象、自民黨的派系整合力挺，但高市早苗的路線會對東亞帶來什麼影響，都有待觀察。未來希望東亞往和解的方向走，而非往對立的方向走。

鄭麗文隨後笑說，之前高市早苗說「台灣有事，日本有事」，當然希望台灣沒事，大家都沒事，但現在有點倒過來，變成「日本有事，台灣有事」，日本如果萬一有事，大家都有事。

鄭麗文坦言，當然不希望因為日本有事，變成台灣有事，站在台灣就先把台灣的事情顧好，讓台海無事，這才是國民黨要努力的方向。無論高市早苗狀況如何，全世界還是希望台海無事，這點比較重要，也是國民黨要努力的目標。

鄭麗文說，這才能確保台灣民主政治及現有生活方式繼續維持下去，並發光發熱，一旦台灣成為戰場，後果不堪設想，沒有一個台灣人希望台灣變成烏克蘭，這是非常清楚的，「日本是日本，台灣是台灣，台灣還是有主動發言權的行為者，不能把自己做到任人宰割、擺布的棋子」。

鄭麗文強調，在關注世界局勢的時候，台灣不要妄自菲薄，還是可以主動地影響區域局勢，絕對有這個戰略高度與價值。我方不該錯估、矮化自己，認為只能仰人鼻息、在矛盾中求生存。

鄭麗文說，民進黨錯估台灣價值，更無限矮化自己，讓台灣失去所有應該要有的籌碼跟主動權。如今不管世界局勢發生什麼事，台灣應要對自己的未來有發言權，而不是每天誠惶誠恐、仰人鼻息。

鄭麗文重申，她從根本上不認同民進黨做法，因為沒有要選邊站，跟美國之間過去的戰略夥伴關係，應該維持對等互惠，而不是像民進黨現在犧牲所有台灣的自主權與利益，換來了什麼呢？這不是健康關係，希望是永續的對美關係。



