鄭麗文談黃復興再造：不走「恢復設置」老路

外界關切黃復興黨部是否已有初步籌備與規劃方向？國民黨主席鄭麗文28日受訪表示，她在參選期間就多次公開承諾，黃復興當年遭取消，確實讓許多支持者感到傷心，因為黃復興一直是國民黨歷史中非常重要的一支核心隊伍，不能就此散掉，但不是走復設老路。

鄭麗文指出，軍人最重視的就是榮譽，她上任後在很短時間內，便由副主席季麟連負責推動重整黃復興、再造黃復興的相關工作，目前已順利展開，並持續推動中。

鄭麗文說明，目前並非朝「恢復原有黃復興黨部」的方向進行，而是著重於重新整隊與再造工程，希望未來在組訓、組織、黨的核心教育，以及選舉輔選等層面，黃復興系統都能重新承擔起重要責任。

鄭麗文指出，相關單位已召開多次會議，目前全台黃復興系統在併入一般黨部後，多數人員轉任地方黨部副主委，人事也同步進行調整與整隊，現階段正積極推動整體再造工作。

