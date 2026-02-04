鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日在接受 《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不僅表想要訪問中國大陸、與中共總書記習近平會晤來爭取兩岸和平，也談及「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」對此，台北市長蔣萬安今（4）日上午受訪時再度明確表態，強調自己的立場，「我是台灣人，中華民國國民。」

台北市長蔣萬安今日上午受訪時再度明確表態，強調自己的立場，「我是台灣人，中華民國國民。」（圖／北市府提供）

蔣萬安上午出席捷運環狀線東環段 CF710 區段標工程開工典禮，活動結束後接受媒體提問。面對外界詢問鄭麗文近期關於身分認同的說法，蔣萬安語氣平穩、簡短回應，僅重申自己長期以來的立場，未再多作延伸說明。

鄭麗文日前在《經濟學人》專訪中表示，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」她認為，多數人對身分的理解來自文化、歷史與血緣，而非單純的現代國家概念，並指出身分認同議題長期被政治化，反而加深社會分歧。她也提到，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

鄭麗文進一步分析，台灣社會身分認同的轉變，並非自然演變，而是歷經多年政治環境影響的結果。她回顧自身經驗指出，她的30歲以前，多數台灣人自然而然認同自己是中國人，她的30歲以後，隨著政治氛圍變化，民進黨長期營造的「去中國化」，相關認同逐漸式微。

對於於相關論述，蔣萬安今日上午出席東環段開工典禮受訪時則回應，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民，謝謝。」事實上，這並非他首次就兩岸或身分議題發聲，過去在接受媒體專訪時，蔣萬安即曾表態，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並認為這樣的認同是多數台灣社會的共識，也是最大公約數。

當時，相關說法也曾引發鄭麗文回應，她強調認同自己是台灣人，並不與「中國人」身分相互牴。高喊「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的鄭麗文則回應，是台灣人也不妨礙，「我們也都是中國人！」

