鄭麗文談2028「會幫候選人鋪好路」：國民黨路線絕對加分

【記者李俊毅／台北報導】國民黨主席鄭麗文本月接棒黨魁一職，她近日接受媒體專訪，暢談黨務革新、大選布局。針對2026、2028大選，鄭麗文透露為何點名盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安都可能是2028黨內總統候選人，其實用意是「要保護候選人」 。

近日接受《中時新聞網》全新節目「政經向前衝」專訪，接受節目主持人戴志揚訪問。針對2026黨內提名方式，鄭麗文說，如果單一選區黨內出現兩個以上的候選人，「我們這麼多年來，一定是先協調」，協調不成再透過雙方都同意的、公平的初選方式來進行初選，但初選過程某個程度也比較勞民傷財；若大家都很有意願跟決心，實力相差也不是很遠，這種情況下，就會透過初選的方式，絕不會私相授受、量身訂定、黑箱提名。

廣告 廣告

談及2028總統大選，鄭麗文多次喊出要下架民進黨，但也曾點名黨內總統候選人不只台中市長盧秀燕，可能還有立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等，不擔心「太陽」太多負面影響嗎？

鄭麗文說，她之所以點名多位黨內總統候選人，是因為未來這一年變數很多，挑戰很多，很怕被操作成2028已是誰了，那這位候選人可能就會變成箭靶，也會造成很多不必要的壓力跟困擾，「所以我是站在保護可能的總統候選人出發的」。她重申國民黨沒有內定誰，候選人也不只一位，黨中央都是公正的，而總統大選的本質，就像她剛剛說的，「我會把路鋪好、把紅毯鋪好，讓我們迎接明星走上紅毯。」

鄭麗文也表示，她不認為，黨主席與未來的總統候選人會有磨合問題，因為她的任務就是要證明：今天代表國民黨的方向跟路線符合台灣的利益、台灣人民的期待。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜畢書盡中風父淪通緝犯遭逮 一張身分證捲入刑案！ 父子情薄浮檯面（壹蘋10點強打）

鴻海科技日「特別嘉賓」郭台銘一頭白髮現身！全場掌聲如雷

TWICE來了機場時尚美翻！分2批出發周子瑜單獨回台

