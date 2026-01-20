鄭麗文請益「兩岸破冰」 馬英九2提醒：別穿高跟鞋、練毛筆

國民黨主席鄭麗文今天（20日）拜會前總統馬英九，引發關注。鄭麗文表示，她向馬英九請益，主要聚焦在兩岸交流和兩岸關係的破冰，馬英九還提醒她，若要訪陸，不能穿高跟鞋，還要練好毛筆字；她強調，民間的期待很高，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史的重責大任。

鄭麗文拜會馬英九，請益兩岸議題。（圖／國民黨提供）

鄭麗文表示，就任黨主席後，特別約時間和馬英九請益，也向馬英九拜年。兩人大部分的時間都聚焦在兩岸的交流，以及兩岸關係的破冰，「馬總統非常的支持，也非常的鼓勵，他也一再強調，賴清德自詡是一個務實的台獨工作者，但務實跟台獨是不相容的、邏輯是不通的，台獨就是一個死胡同，國際社會放諸四海，沒有人支持，是完全行不通的一條死路。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出，兩岸的和平至關重要，馬英九給國民黨很多鼓勵，也分享過去和大陸國家主席習近平會面的經驗。馬英九還提醒，如果要到大陸去訪問的話，第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字了，「但是，我覺得現在練可能太慢了。」

被問及國共論壇將在一月底舉行一事，鄭麗文說，我們希望在兩岸兵凶戰危，全世界高度關注的時刻，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，舒緩緊繃的局勢，所以我們希望積極推動兩岸交流、對話，至於我們第一次的智庫的交流論壇活動，確定之後一定會在第一時間正式召開記者會跟大家宣布。

鄭麗文拜會馬英九。（圖／國民黨提供）

鄭麗文認為，相信兩岸交流是台灣主流民意高度期待的，因為這牽涉到的不只是下一代人不願意上戰場，台灣如此偉大的經濟民主成就更不應該戰爭而毀於一旦，「我認為來自於民間的期待期盼是很高的，國民黨不能夠畏首畏尾，更不能夠逃避這個歷史的重責大任」。且到目前為止，也都可以感受到來自北京的善意跟誠意，希望這一次的破冰，能夠讓兩岸走向和解跟和平的道路，這不只是台灣主流民意的期待，也是國際社會的期待。在國際社會如此動盪不安的時刻，我們希望兩岸能夠發揮定海神針的穩定效用，能夠讓大家在這個混亂的局勢裡頭看到和平的希望。

