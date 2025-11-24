鄭麗文謁陵兩蔣推崇民主轉型 指民進黨是最大受益者也是破壞者

鄭麗文稱蔣經國推動民主轉型，指民進黨是最大受益者也是破壞者。資料照 李政龍攝



國民黨131週年黨慶，黨主席鄭麗文今（24日）赴慈湖與頭寮陵寢謁陵、向總裁蔣中正及故總統蔣經國致敬，她推崇蔣中正打贏抗日等戰爭，蔣經國推動十大建設、造護國神山以及民主轉型，指執政的民進黨是民主轉型最大獲益者也是破壞者，而國民黨將是保衛台灣民主、捍衛中華民國及區域穩定最重要的政治力量。

鄭麗文上午在謁陵後受訪表示，她備感榮幸、感覺肩頭重擔，推崇故總統蔣中正打贏北伐、抗日、國共內戰三場決定當代中國命運的戰爭，過去烽火連天，「蔣公」保衛中華民國、保衛台灣，如今國民黨也希望扮演關鍵的歷史角色，盼兩岸遠離戰火、國共和解、兩岸和平。

廣告 廣告

鄭麗文並推崇蔣經國是台灣最重要的政治領袖，包括推動十大建設、讓台灣進入亞洲四小龍，有「台灣錢淹腳目」美稱，高瞻遠矚，在七零年代、八零年代布局台灣經濟朝高科技發展、創造「護國神山」，用無比智慧與魄力解除戒嚴，推動民主轉型。

她說，蔣經國推動十大建設、高科技發展、民主轉型等，當初同樣不被看好，蔣堅持「今天不做、明天就會後悔」，因此台灣有今天的安居樂業、民主法治，要感謝蔣經國。她將追隨蔣經國的魄力與遠見，很多事情今天不做、明天就會後悔，對台灣兩千三百萬人有利的，像堅持民主轉型、打造經濟奇蹟，她都會持續做。

鄭麗文接著話鋒一轉，指台灣民主轉型最大的獲益者就是今天的執政黨、民進黨，但台灣民主最大破壞者也是民進黨，過去十年，民進黨侵犯新聞與言論自由、破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷等，所作所為腐蝕台灣民主憲政基石，台灣好不容易的民主成就一點一滴毀在民進黨手裡。

鄭表示，國民黨將捍衛民主憲政，護民主、拚和平、拚經濟，帶給兩千三百萬人美好未來。她在兩蔣陵寢前祈願，希望給她勇氣、智慧與力量，面對中華民國的諸多挑戰，國民黨將是保衛台灣民主、捍衛中華民國及區域穩定最重要的政治力量。

更多太報報導

鄭麗文回雲林口湖老家 見「汪洋中的一條船」鄭豐喜遺孀吳繼釗

張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦

賴清德稱緬懷國軍非共諜 鄭麗文回擊：勿消費國家英雄政黨惡鬥