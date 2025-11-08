鄭麗文講錯「KMT」英文意思 網酸爆：教歹囡仔大細！
政治中心／楊佩怡報導
國民黨在11月1日舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式卸任，鄭麗文就任後，成為繼洪秀柱後第二位女性黨主席。她在致詞時講到國民黨「KMT」的3個英文字母的解讀，竟把T的中文意思講錯，引發熱議。對此，網紅「外國倫」在臉書發文糾正了鄭麗文的致詞內容，更狠酸：「教歹囡仔大細（教壞了大大小小的孩子）」。
鄭麗文在全國代會致詞時，將KMT的T解釋成「眾生平等」之意，但事實上T是Team（團隊）的意思。（圖／翻攝自臉書@外國倫看台灣）
臉書粉專「外國倫看台灣」在臉書發文表示，國民黨主席鄭麗文最近在致詞時提到，國民黨的英文縮寫「KMT」；「K表示Kind善良、M是Mindfulness（正念）、T則是Team表示眾生平等」。外國倫傻眼直言：「鄭麗文的英文老師要哭哭了，因爲Team是團隊的意思，平等的英文是equality。這麼基本的英文字，對外國人而言，大概是國小一、二年級就會知道的。而mindful比較貼切的原意是注意到某事。Mindfulness 的谷歌翻譯是「正念」，但那並不是很好的翻譯」。
網紅外國倫傻眼直言鄭麗文的英文程度會「教歹囡仔大細（教壞了大大小小的孩子）」。（圖／民視新聞資料照）
外國倫指出，如果家裡有小孩正在學英文的，一定要提醒小朋友「不要看中國國民黨的言論」；他認為中國國民黨的英文程度，真的會「教歹囡仔大細（台語）」。但是中國國民黨的英文已經不是英文單字認識不夠的問題了，而是他們全球獨創的「用音譯」，再用英文的第一個字母縮寫成為名稱。外國倫強調，對外國人而言，鄭麗文是先用自創的音譯來翻譯自己的黨名，然後再把每個字的字母，翻譯成自己喜歡的英文字，然後她連基本的英文單字都翻譯錯誤，「之前的民眾黨已經因為錯誤的英文而鬧笑話，現在連中國國民黨也這樣，這真的會讓人懷疑台灣主流政黨的專業程度」。
出席追悼共諜活動挨批 鄭麗文：是希望兩岸和解、和平
國民黨主席鄭麗文明將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜挨批。鄭今天回應，出席明天祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。太報 ・ 1 天前
鄭麗文弱勢主席之路
11月1日，鄭麗文在藍營掌聲與質疑中登台。這是國民黨世代交替的第一棒，也是黨史上的第2位女主席。她的出現，是偶然的機遇，還是時代的必然？答案仍待時間書寫。中時新聞網 ・ 1 天前
30歲AI女神董佳瑜接國際部主任 鄭麗文：老幹新枝沒問題
國民黨新任黨主席鄭麗文陸續公布黨務人事，其中國際部主任由有著「AI女神」封號的董佳瑜接任，儘管有著亮眼學歷、但年僅30歲的她仍遭外界質疑經歷不足。對此，鄭麗文也強調，人才是一個梯次的養成與接班，過程中要借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展、發揮舞台，並指「老幹新枝一點都沒問題」。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文上任掀入黨潮 國民黨稱20天吸2405人「近半為新黨員」
中國國民黨振奮表示，在新任黨主席鄭麗文上任後，全台出現「入黨熱潮」，短短20天內新增2,405位黨員，其中1,412人為新進黨員、993人為失聯黨員回歸，顯示外界對國民黨未來的高度期待。鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 2 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文明出席統派團體追思共諜活動 民進黨批「敵我錯置」：接受中共史觀？
國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向...華視 ・ 1 天前
將赴統派追思秋祭遭批敵我不分 鄭麗文：盼兩岸和解和平
國民黨主席鄭麗文今天(7日)下午受訪時證實，她將於明天(8日)參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。針對外界質疑該活動追思對象包括當年的共諜，這是「敵我不分」，鄭麗文說，台灣已經民主轉型幾十年，她出席這場活動就是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。 有媒體報導指出，國民黨新任黨主席鄭麗文8日預計參加一場統派主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動最主要追思的對象是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石等人。由於吳石被中共奉為「烈士」，中共近期還透過電視劇宣揚其「事蹟」，鄭麗文代表國民黨出席追思大會，遭批評是敵我不分，接受中共的史觀。 對此，鄭麗文7日下午出席「馬習會10週年研討會」受訪時證實，她確實將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她並表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動，這場追思大會就是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。 鄭麗文說，她於2005年接受時任國民黨主席連戰的邀請加入國民黨，連戰當年希望兩岸能融冰、赴中國大中央廣播電台 ・ 1 天前
參加統派追思活動挨轟 鄭麗文：盼兩岸和解
台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，由於追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引發質疑。鄭今（7日）表示，台灣已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關的祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「馬習會」10週年 馬期許鄭麗文恢復國共兩黨對話
2015年登場的「馬習會」滿10週年，不過前總統馬英九身體抱恙，今（7）日未公開現身只在臉書發文，呼籲賴清德總統回到10年前兩岸共同政治基礎。而新任國民黨主席鄭麗文則盛讚「馬習會」與九二共識，並證實明（8）日將出席統派團體追思活動，認為出席目的是讓兩岸和解、和平。公視新聞網 ・ 23 小時前
國台辦深夜發文！讚馬習會「推進祖國統一」：只要認同是中國人都可以談
2015年11月7日，時任總統馬英九和中國國家主席習近平在新加坡進行會面，昨（7）日是「馬習會」十周年，馬英九因感冒缺席研討會，但也在臉書發布致詞稿，重申「九二共識，反對台獨」。國台辦則在深夜發聲，大讚馬習會是「推進祖國統一大業的重大舉措」，只要堅持九二共識、反對台獨，「認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
