鄭麗文講錯「KMT」英文意思 網酸爆：教歹囡仔大細！

政治中心／楊佩怡報導

國民黨在11月1日舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式卸任，鄭麗文就任後，成為繼洪秀柱後第二位女性黨主席。她在致詞時講到國民黨「KMT」的3個英文字母的解讀，竟把T的中文意思講錯，引發熱議。對此，網紅「外國倫」在臉書發文糾正了鄭麗文的致詞內容，更狠酸：「教歹囡仔大細（教壞了大大小小的孩子）」。





鄭麗文稱KMT是「善良、正念、平等​！遭網酸「全球獨創英文」：教壞小朋友

鄭麗文在全國代會致詞時，將KMT的T解釋成「眾生平等」之意，但事實上T是Team（團隊）的意思。（圖／翻攝自臉書@外國倫看台灣）

臉書粉專「外國倫看台灣」在臉書發文表示，國民黨主席鄭麗文最近在致詞時提到，國民黨的英文縮寫「KMT」；「K表示Kind善良、M是Mindfulness（正念）、T則是Team表示眾生平等」。外國倫傻眼直言：「鄭麗文的英文老師要哭哭了，因爲Team是團隊的意思，平等的英文是equality。這麼基本的英文字，對外國人而言，大概是國小一、二年級就會知道的。而mindful比較貼切的原意是注意到某事。Mindfulness 的谷歌翻譯是「正念」，但那並不是很好的翻譯」。

鄭麗文稱KMT是「善良、正念、平等​！遭網酸「全球獨創英文」：教壞小朋友

網紅外國倫傻眼直言鄭麗文的英文程度會「教歹囡仔大細（教壞了大大小小的孩子）」。（圖／民視新聞資料照）

外國倫指出，如果家裡有小孩正在學英文的，一定要提醒小朋友「不要看中國國民黨的言論」；他認為中國國民黨的英文程度，真的會「教歹囡仔大細（台語）」。但是中國國民黨的英文已經不是英文單字認識不夠的問題了，而是他們全球獨創的「用音譯」，再用英文的第一個字母縮寫成為名稱。外國倫強調，對外國人而言，鄭麗文是先用自創的音譯來翻譯自己的黨名，然後再把每個字的字母，翻譯成自己喜歡的英文字，然後她連基本的英文單字都翻譯錯誤，「之前的民眾黨已經因為錯誤的英文而鬧笑話，現在連中國國民黨也這樣，這真的會讓人懷疑台灣主流政黨的專業程度」。





原文出處：鄭麗文稱KMT是「善良、正念、平等」​！遭網酸「全球獨創英文」：教壞小朋友

