鄭麗文讚習近平對台有善意 林佳龍酸「沒人相信」：只有想併吞的事實

針對國民黨主席鄭麗文讚習近平對台有善意，外交部長林佳龍津（10日）回應，「應該是沒人相信這樣的話」。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間曾稱，中國國家主席習近平是最後一個對台灣有善意的人，如果沒有鄭習會，自己就只是陽春黨主席，「根本就無足輕重」。對此，外交部長林佳龍津（10日）受訪時直言，習近平對台灣只有想併吞的事實，「應該是沒人相信這樣的話」。

鄭麗文1日率團展開為期兩週的訪美行程，並於3日和舊金山僑學界晚宴，她致詞時表示，「習近平是最後一個對台灣有善意的人」，如果沒有鄭習會，自己就只是陽春國民黨主席，根本就無足輕重，相關言論引起各界熱議。 對此，林佳龍今天一早赴立院外交及國防委員會繼續審查115年度中央政府總預算案、外交部主管收支公開及機密部分，他在會前受訪時回應，習近平對台灣只有想併吞的事實，「應該是沒人相信這樣的話」。

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