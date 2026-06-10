鄭麗文讚習近平對台有善意 林佳龍酸「沒人相信」：習近平對台只有併吞

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文近期率團訪美，鄭麗文和舊金山僑學界晚宴時致詞時稱，中國國家主席習近平是最後一個對台灣有善意的人；不僅如此，鄭麗文出席亞洲協會（Asia Society）座談會時也稱，習近平承諾，只要兩岸同屬個中華文明、一個中華民族，什麼事都好商量。對此，外交部長林佳龍今（10日）表示，習近平對台灣只有想要併吞的事實，「應該是沒有人會相信這樣的話」。

鄭麗文近日在舊金山僑學界晚宴上表示「習近平是最後一個對台灣有善意的人」；此外，她出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話時也稱，她與習近平見面，習說「只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，什麼事情都好商量」，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

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對此，林佳龍上午在立院受訪表示，習近平對台灣只有想要併吞的事實，「應該是沒有人會相信這樣的話」。

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