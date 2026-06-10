鄭麗文讚習近平「對台有善意」 林佳龍：應該沒人會相信

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外交部長林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席鄭麗文率團訪美，日前於舊金山僑宴致詞強調，習近平是中國「最後一個對台灣有感情、善意的人」。對此，外交部長林佳龍今(10)日表示，習對台只有併吞事實，應該沒有人會相信這樣的話。

鄭麗文本月初率團訪美，在首場舊金山僑宴致詞時就誇讚中國國家主席習近平是中國「最後一個對台灣有感情、善意的人」。但據「聯合報」報導，美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員薩克斯(David Sacks)指出，美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。

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林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，習近平對台灣只有想要併吞的事實，應該是沒有人會相信這樣的話。

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