鄭麗文讚「女力當家」才能給台灣安全 盧秀燕：守護國家要眾人之力 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨主席鄭麗文今（28）日到台中市清水與黨員和鄉親座談時表示，過去7年多，在台中市長盧秀燕的領導下，台中市政欣欣向榮，更稱家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全，給社會安定，這才是台灣的精神。對此，盧秀燕回應，一個城市、一個國家的守護，需要大家一起來。

今視察自達幸福巴士時，被媒體問到「女力當家，讓大家平安」時，盧秀燕表示，這並不是光靠首長，需要大家一起來；她也感謝台中市民，在過去這麼多年以來，公私協力，大家共同努力打造幸福的城市。

廣告 廣告

另外，台美關稅近日即將揭牌，台中市工具機、機械等產業恐受衝擊最大，盧秀燕也表示「有點緊張」，因為台中是所有工業聚集最大的地方，包括相關半導體、晶圓還有傳統產業，包括機械、工具機、光學等。

盧秀燕認為，台美關稅關係到中部的經濟及產業，對於關稅揭牌情形，她希望是往好的結果、好的稅率，才能減輕外銷上的困難；如果最後關稅太高、將對出口不利，對於中部地區的打擊很大，之前就是稅率太高，讓產業受到影響。她也強調，謝謝中央政府持續談判，希望揭牌結果是更低的稅率，幫助業者的產品可以外銷，有助台灣經濟。

針對台美關稅，鄭麗文則表示，台中有很多重要產業，提供台灣經濟基石和就業機會，但現在出現重大危機，政府沒有關心，一天到晚只對政治鬥爭有興趣。她也擔憂，國民黨在台灣創造的經濟奇蹟，是否會被總統賴清德一點一滴流失，淘空台灣。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中市交通罰鍰超收逾9億 吳佩芸籲應回歸交通工程與行人安全改善

后豐鐵馬道周末增派駐點人員 邱愛珊籲台中市府改善9號隧道救護狀況

【文章轉載請註明出處】