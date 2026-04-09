鄭麗文赴中只會哭？陳揮文酸藍營躺平AI片「蠢爆了」
政治中心／張予柔報導
國民黨主席鄭麗文自就任以來，因其鮮明的中國認同與親中政策引發不少輿論反彈。近日她率團訪中並傳出可能舉行「鄭習會」，相關行程與政治意涵引發外界高度關注。然而，國民黨推出一支主打「安心躺平」的宣傳影片，原意在傳達和平願景，卻意外引發輿論反彈，痛批和平應該靠實力而非躺平。對此，資深媒體人陳揮文也直言國民黨的AI宣傳片「蠢爆了」。
國民黨推「安心躺平」AI宣傳片引爭議，陳揮文痛批時機不當、內容恐反效果。（圖／翻攝自國民黨臉書）
根據《自由時報》報導，國民黨此次以AI形式製作宣傳影片，內容強調「有和平我們才能安心躺平，來享受一切」，試圖為訪中行程定調，塑造兩岸關係緩和後的生活想像。然而，這樣的論述卻引來資深媒體人陳揮文強烈批評，他在節目中直言此舉「蠢爆了」、「蠻國民黨的一個影片」，質疑政黨在敏感時機推出相關內容，不僅未能有效說服民眾，反而可能造成反效果；他質疑「躺平」一詞具有負面含義，代表不努力、放棄與得過且過，並非大眾追求的目標。
陳揮文直批國民黨的AI宣傳片「蠢爆了」。（圖／翻攝自陳揮文YT）
此外，《自由時報》影音節目也回顧過往國民黨人士訪問中國時的公開表現，指出多次出現情緒激動、甚至哽咽落淚的情況，引發社會觀感兩極。對此，陳揮文同樣提出質疑，認為政治人物在兩岸互動中的姿態與表現，將直接影響外界對台灣立場的解讀。他進一步指出，若將此次訪中行程與「躺平」宣傳口號連結，恐被外界解讀為向中國當局示弱，甚至遭諷刺從「跪著」走向「躺平」。
原文出處：鄭麗文赴中只會哭？陳揮文酸國民黨躺平AI片「蠢爆了」：一點積極性都沒有
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