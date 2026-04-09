鄭麗文赴中致詞提及11次日本！胡川安轟：顯現國民黨已不反共…跟中共史觀一模一樣

國民黨主席鄭麗文近日率團訪中，昨（8）日前往中山陵發表演說，全程數度哽咽，更多次提及日本。中央大學中文系教授、自稱生活中的歷史學家胡川安在臉書貼文表示，「史觀決定了當什麼人，KMT主席鄭麗文在中山陵發表的演說，特別強調日本，是日本砍劈中華民族的傷口，全文不怎麼精彩，卻提到日本十一次。」

胡川安說，「我是學歷史的，但台灣的歷史研究經常缺乏史觀的訓練，剛好我又是在中文系教寫作，文本分析也是我的強項，看文章分析背後的概念是很重要的，而且文章有選擇性的提到歷史事實，就是史觀。」

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胡川安表示，「台灣現在會將日本說成民族罪人的只有紅統的，連以前的中華民國派，都知道國民黨政府遷台之後，靠日本的白團和實質日本的幫助，才能守住台灣，不大會將日本說成是中華民族的罪人。」

胡川安批，「雖然鄭麗文說每個字都是她寫的，但她的史觀剛好跟中共的史觀一樣，將甲午戰爭定性為日本的軍國主義侵略，中共將甲午之敗視為「中國近代史的特殊意義」起點，認為正是這種空前的民族災難促使中國人民猛醒，為後來的反帝鬥爭與民族復興奠定了思想基礎。」

胡川安直言，「在台日友好的當下，這種演講會讓人覺得錯愕，兩年前我在早稻田大學主題演講的時候，那次的主題是「台灣出兵．牡丹社事件150年國際研討會」，台日關係的起點是牡丹社事件，這是台灣捲入日本‧東亞事件的起點。」

胡川安轟，「鄭麗文今天（指4月8日）的演講將甲午戰爭視為民族砍劈的起點，剛好跟中共史觀同路，裡面不提美國，很明顯的就是打日本。但鄭麗文忘記了孫文革命路上，日本人幫助他和中國太多了，當時革命很重要的力量就是靠日本人。在演講中不提美國，給接下來的維尼和川普見面鋪墊，強調兩岸之間的關係，而忽略台日的友好，這也是中國和日本現在的關係。」

最後，胡川安說到，「今天（指4月8日），看到的是不反共的國民黨，而是已經跟中共史觀一模一樣鄭主席。」

（圖片來源：三立新聞網、胡川安臉書）

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