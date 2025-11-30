鄭麗文赴基隆黨慶活動 喊2026「從台灣頭贏到台灣尾」

鄭麗文喊2026國民黨從台灣頭贏到台灣尾。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（30日）赴基隆參加黨慶活動，宣布立委林沛祥續任基隆市黨部主委，喊話基隆2026大選開紅盤、全壘打，市長、市議員高票當選，國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

鄭麗文致詞時說，日前受基隆市長謝國樑之邀參加市政活動，基隆在每個區都規劃親子同樂園地，吸引基隆以外的家長、小朋友同樂，促進觀光，市府很會做事、很讚。

她說，基隆經歷兩次罷免洗禮，謝國樑當選市長，面對罷免團體刁難、抹黑，罷團也不放過做林沛祥，搞全台大罷免，市民都以超高支持度，要求民進黨放手，最終打敗民進黨無理取鬧、仇恨對立的，是基隆市民的善良正直。

廣告 廣告

鄭麗文說，大罷免後，總統賴清德沒有改變路線與思維，包括《財政收支劃分法》修正案，立法院三讀通過的法律，過去賴清德也替地方爭取過，把更多預算交給地方政府，法律通過後，民進黨竟可以藐視國會、破壞民主制度，那些都是照顧弱勢的地方建設，「不給錢就是不給錢」。

她說，國民黨團提案照顧職業軍人、提升軍人待遇的法案，三讀通過法律可以「耍流氓、耍無賴」？民進黨完全沒有放在眼裡，不編預算就是不編，不支持國軍，政府說保護台灣、支持國防？萊爾校長就是萊爾校長，講的話誰信？就是不可信。

鄭麗文表示，請民進黨看看兩次罷免投票結果，請市民把基隆交給國民黨，明年希望基隆市繼續在謝國樑領導下、在林沛祥率領國民黨團隊下，再次開出紅盤、全壘打，讓基隆市民再贏一次，「從台灣頭贏到台灣尾」。

更多太報報導

「支持柯志恩就是支持鄭麗文」？柯志恩：是支持中華民國、鄭麗文：是支持和平

國籍法修法惹議 鄭麗文：始作俑者是民進黨政府

宣示南高屏年底前提名 鄭麗文另肯定苗栗鍾東錦、台中楊瓊瓔