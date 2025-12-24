鄭麗文赴大學演講稱「兩岸同屬一中」 梁文傑籲學學蔣萬安：多談捍衛中華民國

針對國民黨主席鄭麗文日前稱兩岸同屬一中，陸委會副主委梁文傑今天（24日）回應，鄭麗文可以學學蔣萬安，「不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文日前受邀出席東吳大學政治系講座演講，面對學生提問統獨立場，鄭麗文回應，中華民國當然是國家，中華民國、中華人民共和國雖互不隸屬，但「同屬一中」。對此，陸委會副主委梁文傑今天（24日）回應，鄭麗文可以學學台北市長蔣萬安，蔣都是談捍衛中華民國，他認為這也是目前台灣人民最大公約數，「不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。

鄭麗文22日受邀出席東吳大學政治系學生會舉辦的講座，演講主題為「國民黨的改革與青年參政之路」。面對學生詢問統獨立場，鄭麗文回應，中華民國當然是國家，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一中」，至於誰對中華民國有質疑、想扭曲、改寫中華民國代表的價值呢？不言而喻。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天赴立院受訪時直言，鄭麗文可以學學蔣萬安，蔣萬安都是談捍衛中華民國，他相信這也是目前台灣人民最大公約數，「不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。

此外，針對多名藍委赴中後，又在昨天程序委員會上封殺總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算，引起外界質疑討論，梁文傑則說，「這個部分我想由社會上去討論吧」。



回到原文

更多鏡報報導

傳陸方盼蔣萬安赴雙城論壇發表「友中」言論 梁文傑：相信蔣有他的智慧

國台辦發言人被問翻牆「狂結巴」 梁文傑開酸：聽君一席話、還是一席話

雙城論壇因政治氛圍壓縮成2天？梁文傑駁：要像馬英九去10幾天都可以