鄭麗文赴東吳演講 提問教授反被嗆：這問題太沒大腦了吧

國民黨主席鄭麗文前(12/22)日赴東吳大學演講時，當眾對東吳政治副教授陳方隅的提問問題，反嗆「這也太沒有大腦了吧。」另針對東吳學生提問有關俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平以及總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問A答B，表示「不希望對其他國家說三道四」，此事也引發各界討論。

鄭麗文受邀至東吳大學演講，陳方隅在現場提問，國際社會共識就是要台灣加強自我防衛，而前總統馬英九時期，演習放音響、大裁軍，同一時間，中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年起就反對軍購至今，這該如何面對中國從不停止擴張的決心？

鄭麗文對此回應，馬英九執政8年，裁軍就是要改成募兵制，而中國、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧。

另有東吳學生提問，為何鄭麗文在10月接受《德國之聲》訪問時，聲稱普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖？她表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，不希望對其他國家說三道四。

學生還追問，普丁、習近平、賴總統三人相比，誰較獨裁？鄭麗文則問A答B，表示即便是美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟這是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，自己不會用這種方式形容普丁。

鄭麗文指出，賴總統雖是民主選舉產生，但卻一心想破壞台灣民主機制，想成為獨裁者，作為台灣在野黨領袖的她，當然可以挑戰賴總統，而自己的回答若無法讓學生滿意，那也沒辦法，希望學生們開放心胸，政治不是表態的比賽遊戲。

陳方隅表示，同學們提問問題，卻覺得沒被回答到，進而追問，鄭麗文則要求不要這樣想、選邊站，在重要需要表態的問題上，好像沒有回答到。

另外，陳方隅也針對鄭麗文主張要讓台灣人都能自豪自信地說出我是中國人，以及中共是否介選等問題提問，鄭麗文則直接回嗆，看得出是三民自的忠實讀者。

陳方隅事後發文指出，自己要特別提醒鄭麗文，到大學生的場合，罵學生的提問不夠格、罵大學老師無腦、都在看三民自等等回應，大家都看在眼裡，建議鄭麗文不要把聽眾都當笨蛋，任何有用腦袋的人，都聽得出鄭一直在問A答B，不然就是打高空。

陳方瑀說，這些損失不在他，而是在國民黨，他自己也在臉書寫出20多個問題，有機會的話，也請國民黨的朋友好好想想，這都是要跟選民與社會大眾解釋的問題，不需要對他解釋，罵他無腦，或是貼標籤，都無助國民黨的發展。

