鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？
除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。
對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。
鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為獨裁者，作為台灣在野黨領袖的她，當然可以挑戰賴清德。對於學生持續追問，鄭麗文表示，如果回答無法讓學生滿意，那也沒辦法。希望學生們要開放心胸，政治不是表態的比賽遊戲。
對此，陳方隅表示，同學問問題，覺得沒有被回答到，進而追問，鄭麗文就要求他們不要這樣想、選邊站，在重要需要表態的問題上好像沒有回答到。陳方隅也對鄭麗文提出國民黨黨產、鄭麗文曾主張要讓台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，以及中共是否介選等劍指核心的問題，不過，面對這些問題，鄭麗文回應時第一句就就嗆，「看得出是三民自的忠實讀者」。
鄭麗文表示，聽了感到不舒服是一回事，但她所說的就是事實，而往往正是事實才令人難以接受，這時更應該反思自己為何會出現這樣的反應。她指出，國民黨的黨產早已遭到凍結，黨內財務狀況十分拮据，兩百多億元不僅被凍結，甚至形同被抄家；她並直言，《不當黨產條例》本身就是一部嚴重違憲的法律，強調國民黨確實很窮，根本沒有必要刻意裝窮。
對於「中國人」的議題，鄭麗文表示，她從未否認自己是中國人，並認為台灣與中國不應被視為對立的概念。她不希望台灣民族主義與中國民族主義相互對抗，因為這些對立在她看來多半是人為、虛假地建構出來的。
她強調，台灣與中國不應被理解為敵對、彼此不相容的存在，而是一種自然而然的認同關係；從出生開始書寫的是中國文字、使用的是中國語言，祭拜的祖先牌位與廟宇中的神明，也都承載著中國數千年的傳統文化。她認為，「中國」不該被狹隘地限定為只代表中華人民共和國或中華民國，「多數人聯想到的中國，是5000年文明，為何在台灣卻變成政治不正確的概念？」
鄭麗文也指出，面對許多網路上的現象，不應動輒無限上綱到國安層次，並認為並不存在所謂「中國介選」的問題。她表示自己其實很少前往中國，與當地也並不熟識；至於有立委赴中交流，她反問「難道不能去嗎？」台灣本就有許多人前往中國求學、經商或旅遊，立委也是一般人，難道就因此被禁止往來？
她質疑，是否要回到過去完全切斷任何交流的狀態，甚至指出台灣商人都能前往北韓做生意，「究竟在怕什麼？」她認為，外界過度恐懼赴中交流，彷彿一去就會發生什麼不可逆的變化，反映出對台灣自身缺乏信心，也不該將中國妖魔化；她直言，許多擔憂其實是無中生有、出於想像，並建議不妨親自走一趟中國，回來後或許會改變不少看法。
